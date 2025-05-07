兒回老家驚見戶頭剩不到200元！82歲母千萬存款竟清空 真相令人心碎

52歲的田中智（化名）在去年黃金週返鄉探望82歲的母親洋子（化名），這原本只是一次平常的回家探親，卻意外揭開了一段令人震驚的真相：原本存有1,000萬日圓（約新台幣210萬元）的母親戶頭，如今竟僅剩下三位數餘額，幾乎歸零，讓田中一度無法置信。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，返鄉時，田中發現老家的氣氛異常冷清，母親一人獨居，過去擺滿父親收藏的骨董品如今也全數不見。當他開冰箱準備泡茶時，竟發現幾乎沒有任何食材。他忍不住關心詢問母親近況，洋子則笑著說：「靠年金勉強過得去。」田中心想，母親每月領取約15萬日圓（約新台幣3.1萬元），又無房租壓力，應足以維持基本生活。

然而，第二天他無意中瞥見母親的存摺，發現帳戶餘額竟只剩下幾百日圓（不到新台幣200元），令他當場傻眼。他回想起母親曾說過會將生活費分封裝好避免浪費，習慣每兩個月一次領出12萬日圓（約新台幣2.5萬元），但這樣的金額不應該讓帳戶歸零。更令他震驚的是，過去帳戶裡曾有高達1,000萬日圓的存款，如今卻消失無蹤。

田中壓抑著不安，向母親詢問資金去向。洋子一開始以「物價上漲，生活開銷大」含糊帶過，但在追問之下才坦承，自己因為信任一位熟人的推薦，將大筆金額投入所謂的「特別投資商品」，最終慘遭失利。為了補償損失，她甚至賣掉丈夫留下的骨董收藏換現金。

儘管田中懷疑這是詐騙，但母親堅稱「不是騙局，是自己投資失敗」。她回憶說，當時對方用「替子孫留點財產」的話術說服她，而她也真的動心。這番話讓人感嘆，許多長輩因對金融知識較為薄弱，加上收入有限，容易被表面穩賺的話術打動，陷入財務危機而不自知。

這起事件也再次提醒社會大眾，子女應更主動關心長輩的生活與財務狀況，避免等問題爆發後才發現已無力挽回。田中智說：「我一直以為媽媽很會打理生活，沒想到她其實正陷入困境而不敢說出口。」