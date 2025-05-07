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亂倫性侵案！變態兒性侵83歲母親當「性奴」 被重判揭心寒內情

香港01／ 撰文：喬納森
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

西班牙發生駭人倫常性侵案，有1名中年男子竟把83歲老弱的母親當作「性奴」，每天在家中向她施暴，而母親在事件被揭發後7個月去世。雖然法庭無法探納死者的供詞，但有看護及社工等人作證，男子最後被裁定罪成，法官怒斥他讓母親「陷入了真正的地獄」，因而重判入獄19年。

綜合外媒報道，事發地點在西班牙奇克拉納 — 德拉弗龍特拉，2023年春天，負責照顧83歲受害人的兩名護理員，發現受害人的內褲有血漬，揭發這宗駭人性侵案，47歲男子拉斐爾（Rafael，化名）被指性侵其83歲母親。

受害者曾向護理員投訴

據當地法庭文件顯示，兩名護理員曾目睹受害人遭兒子威脅要踢她及扯掉她的頭。而受害者亦曾向護理員投訴：「我的小兒子今天在這裏睡覺，我不想讓他這樣。我不想讓他上我的床」。

護理員多次發現受害人身上有瘀傷，多次透過電子郵件和短訊向僱用他們的公司投訴這些持續虐待行為，公司收到這些舉報後，有社會服務機構探訪受害人。

受害人指每天遭兒子性侵

受害人供出兒子與她同床並性侵她，「幾乎每天都這樣做」。在這宗令人不安的案件展開調查七個月後，受害人便去世，她的證詞不能作為指證兒子的證據

法官：讓母親的生活陷入「真正的地獄」

拉斐爾的辯護律師在法庭指他患有智力障礙，但法醫反駁指拉斐爾的「智力足以辨別是非」。法庭最後依靠受害者的護理員、1名社工和1名法醫的證據，裁定拉斐爾非法禁錮及強姦罪成，法官指拉斐爾應受重判，因為他讓母親的生活陷入了「真正的地獄」，讓母親在家裏成了「囚犯」，並對她施以「具侵略性的反復無常行為」，最後判拉斐爾入獄19年。

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文章授權轉載自《香港01》

受害者 母親 證據

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