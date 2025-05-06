最強手機殼！他高空跳傘意外噴飛iPhone 花半小時找到竟「毫無損傷」

著名手機NOKIA 諾基亞3310被形容為「地上最強」：它能擋子彈、不怕坦克車輾壓，甚至由高空跌落地面都只是「輕傷」。惟它的不動地位最近持續受到挑戰，最新的「參賽者」竟然是一個平價iPhone保護殼。

《太陽報》5月4日報導，英國27歲工程師弗萊（Casey Flay）為了參加8月在捷克舉辦的翼裝飛行錦標賽，日前到德文郡（Devon）鄧克斯韋爾（Dunkeswell）附近進行高空跳傘訓練。

由原PO拍攝的片段顯示，當他從1萬呎（約3048公尺）高空跳下飛機時，裝在翼裝外側口袋的iPhone意外飛出。

等到弗萊落地收拾行裝時才發現手機不見，於是用「尋找我的iPhone」鎖定手機，發現它在3英里（約4.8公里）外。弗萊花了半個小時進入樹林，成功在草地上找回手機。

他發現跌落地面的iPhone 13 Pro Max僅靠價值10英鎊（約新台幣401元）的綠色手機殼保護，但完全絲毫無損。弗萊感歎道：「上面沒有一絲劃痕，真是太神奇了。它差點就降落在沼澤裡。」並指自己人生非常倚賴那部手機，平時用於網上銀行及所有事情，因此經過今次事件後，會將它倍加留神。

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文章授權轉載自《香港01》