撿死人牙發財？殯葬業男靠「撿金牙」熔成金條 意外賺進近1.7萬

這是真正的「撿死人牙發財」嗎？泰國一名從事殯葬工作的男子，日前帶著十多塊小金塊到金飾店鑑定，並透露這些金屬是火化遺體時留下的「殘留黃金」，例如死者生前的金牙或金飾。部分家屬不願取回這些遺留物，就交由他們自行處理。他便把多年來收集的金塊拿去鑑定並熔成金條，沒想到竟價值高達59,371泰銖（約新台幣52,800元），等於是撿到一筆意外之財。

火化遺體留金屬 多數家屬不取回

綜合泰國媒體報導，這名男子在泰國中部的沙拉武里府從事殯葬業多年，服務對象多為當地華人。他表示，不少亡者身上戴有金牙或金飾，在土葬時家屬通常不會特別取下，但若後來改為火化，這些金屬會殘留在骨灰裡，而多數家屬也不會回收，乾脆交給殯葬人員處理。

工作多年收集金塊 驗證後熔成金條

男子說，他和同事多年來從火化後的遺體中收集了不少小金塊，強調這些黃金「是合法取得，且都經過家屬同意」。由於一直不確定真假，便決定帶到金飾店請老闆幫忙檢驗。

一條金條值近5萬泰銖 部分用來行善積德

金飾店老闆後來將整個過程拍攝並分享到TikTok帳號「namobanchangtongdaengso0」。影片中可見，他使用X光儀檢測確認金塊為真，再將其熔煉成一條重約21克的金條，市價約59,371泰銖（新台幣約52,800元）。陪同男子一起前往金舖的女同事也表示，他們會拿部分收益替死者做功德。

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文章授權轉載自《香港01》