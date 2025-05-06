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海外味噌像奢侈品！日本外派工作者心聲引共鳴：國內廁所如神

聯合新聞網／ 綜合報導
在國外長期工作、生活的日本人，回國後光是逛超市就興奮不已。 圖／ingimage
在國外長期工作、生活的日本人，回國後光是逛超市就興奮不已。 圖／ingimage

根據日媒「ねとらぼ」分享，日本YouTuberMotoki」上傳一段自己「派駐海外者的10個經驗」影片，引發大量駐外工作者共鳴。目前影片播放次數已超過421萬次，超過6萬次按讚，討論熱度持續上升。

影片中描繪了許多派駐海外工作者的真實生活和心情，包括在當地購買味噌等日本食材時價格高得驚人，堪稱「奢侈品」等級。因此當有日本前往派駐國出差的同事，帶來極具日本家鄉味的食材，像鯖魚罐頭等，常讓長居國外的人感動到眼眶泛淚。

許多駐外工作者回國短暫休假時，對超市和便利商店的豐富品項與實惠價格感到格外興奮。由於日圓貶值，駐外工作者更能感受到物價的落差。他們也在國外體會到日本的優點，如外食便宜又好吃、街道乾淨整潔、服務親切貼心，因此回到日本後，常會由衷感嘆「日本真的很棒」。

看過影片的網友紛紛留言表示深有同感：「完全就是那種感覺」、「完全感受到茶葉和味噌的重要」、「像掃貨一樣狂帶日本食材回家」。一位曾在印度駐點8年的單身駐外者也笑說：「影片簡直在講我家的日常」，曾到巴西留學的網友更笑稱「日本的廁所根本是神一樣的存在」。

YouTuber「Motoki」經營的頻道持續分享他過去擔任業務員及海外駐點的實際經驗。由於影片內容真實且極具共鳴，引發眾多有類似經歷的觀眾熱烈回響，也讓影片人氣不斷攀升。

YouTuber 日本

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