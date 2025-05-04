快訊

中和旅館驚傳命案！女友返回房間見44歲男陳屍沙發 手上還有針筒

1500萬民生用戶6月起適用夏月電價 平均家庭月電費將破千元

不滿「誰都能賣中藥」 藥師上凱道抗議：撤回解釋令

被慫恿到黑市賣器官！狠妻捲款和情夫私奔 綠帽男人財兩失「腎還少一顆」

香港01 ／ 撰文／夏洛特
印度1名男子受妻子慫恿，決定冒險於黑市賣腎換錢改善家中經濟狀況，殊不知妻子原來早已有婚外情，只想拿走丈夫的「賣腎錢」與情夫私奔。離婚示意圖。圖／AI生成
印度1名男子受妻子慫恿，決定冒險於黑市賣腎換錢改善家中經濟狀況，殊不知妻子原來早已有婚外情，只想拿走丈夫的「賣腎錢」與情夫私奔。離婚示意圖。圖／AI生成

愛妻的顧家男人，竟落得人財兩失慘戴綠帽的下場，甚至連腎都少了1個！印度1名男子受妻子慫恿，決定冒險於黑市賣腎換錢改善家中經濟狀況，殊不知妻子原來早已有婚外情，只想拿走丈夫的「賣腎錢」與情夫私奔。當男子得知真相時，妻子早已拋夫棄女，帶著錢與情夫同居，令他後悔莫及。

稱賣腎可讓女兒接受高等教育及作嫁妝

綜合印媒報導，印度西孟加拉邦1名人妻以家庭經濟困難為由向丈夫施壓，慫恿他去賣腎改善家中經濟。人妻聲稱，賣腎的錢可以讓10歲女兒接受高等教育，還可當作將來嫁妝，日後更容易為女兒安排婚姻。男子在妻子長期「枕邊風」影響下，加上顧及妻女的將來，終於決定同意賣腎。

據《印度斯坦時報》指出，印度自1994年起已將人體器官買賣定為非法行為。不過因為器官捐贈者不足，因此當地黑市器官買賣仍然存在，而這名男子為了家庭決定鋌而走險，選擇在黑市賣腎。

狠妻奪走丈夫賣腎錢私奔

男子經過1年的「資料搜集」，在3個月前經黑市找到1名買家，並以100萬盧比（約35.92萬元）的價格，動手術將1顆腎摘下賣給對方。剛完成手術的他將賣腎得來的血汗錢交給妻子處理，本以為可以就此脫貧讓家人過上寬裕生活，誰知妻子一拿到錢後，就拋夫棄女離家出走。

男子事後查證發現原來妻子早已出軌，與在網上結識的畫家達斯（Ravi Das）發展出婚外情。妻子為攢錢與情人私奔，竟謀劃慫恿丈夫賣腎，最後帶上家中積蓄連賣腎錢捲款私奔。慘戴綠帽的賣腎男只好向警方報案，而警方調查後發現他的妻子與達斯正在巴拉克普爾（Barrackpore）同居。

男子找上門對質被拒諸門外

男子得知這個消息，於是帶著女兒及父母前往妻子現居地，想與她對質，卻一直被拒之門外。而妻子更懶理丈夫與女兒哀求，狠心表示「隨便你怎麼做，我會發離婚信的」。

延伸閱讀：

妻全裸死在前夫家！男子疑戴綠帽拒付喪葬費外母怒告 爆超狂內情

迫宮釀殺身之禍…小三「想轉正」迫婚不成遭殺害 藏屍雪櫃飄惡臭

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 印度 器官捐贈 妻子 婚外情 私奔

相關新聞

被慫恿到黑市賣器官！狠妻捲款和情夫私奔 綠帽男人財兩失「腎還少一顆」

愛妻的顧家男人，竟落得人財兩失慘戴綠帽的下場，甚至連腎都少了1個！印度1名男子受妻子慫恿，決定冒險於黑市賣腎換錢改善家中經濟狀況，殊不知妻子原來早已有婚外情

情侶連續4晚開窗激戰！呻吟聲響徹社區 居民忍無可忍這樣反擊

情侶「愛愛」也要顧及旁人感受！泰國瘋傳1段影片，指普吉島（Phuket）有1對外籍情侶在租屋處窗邊打開窗簾進行性行為，還大聲呻吟響徹整個社區。

被控殺妻棄屍還押3年！妻子「復活」出庭解釋 人夫證清白終獲釋

印度發生離奇「殺妻」案。1名人夫發現妻子失蹤後報案，警方經調查後尋獲1具女性骸骨，懷疑人夫殺妻棄屍，於是將他拘捕，明明DNA比對證實骸骨不屬於人妻，但警方仍然堅持調查無誤，人夫還押候審長達3年，更因遭受酷刑而被迫承認犯案。

被騙了？他買雞排驚見一秒「脫衣」 本體超迷你網友笑瘋

這樣算是欺騙消費者嗎？馬來西亞日前有男子和友人光顧路邊攤，並購買2塊炸雞排，不過當他們滿心歡喜享用雞排時，只是咬了一小口，便發現雞排外皮掉落，裡頭露出只有小小一塊雞肉，他於是拍攝影片分享到網上，驚呼「

影／吃潛艇堡也能賺錢！英女靠「金錢SM」狂吸金 一天進帳近3萬

英國一名正妹靠著亮眼外表，在網路上找到了「金豬（pay pigs）」來支付她的生活開銷。在這種特殊的SM關係中，她只需要正常生活、吃飯，就有「錢奴」願意雙手奉上金錢，光是吃個潛艇堡就能拿到425英鎊（約新台幣1.7萬元）。

沒錢修車上網募款挨轟 單親媽嘆：孩子上學來回要走2小時

英國一名單親媽媽在TikTok上公開求助，希望能籌到800英鎊（約新台幣3.2萬元）修理愛車。她表示自己家中因為車子壞掉，孩子都只能步行近一小時去上學，但又沒有錢修車，才會想到要募款。不過這樣的做法引發不少網友批評，認為女子應該自己想辦法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。