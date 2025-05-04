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情侶連續4晚開窗激戰！呻吟聲響徹社區 居民忍無可忍這樣反擊

香港01／ 撰文／布萊恩
泰國瘋傳1段影片，指普吉島（Phuket）有1對外籍情侶在租屋處窗邊打開窗簾進行性行為，還大聲呻吟響徹整個社區。圖／AI生成
泰國瘋傳1段影片，指普吉島（Phuket）有1對外籍情侶在租屋處窗邊打開窗簾進行性行為，還大聲呻吟響徹整個社區。圖／AI生成

情侶「愛愛」也要顧及旁人感受！泰國瘋傳1段影片，指普吉島（Phuket）有1對外籍情侶在租屋處窗邊打開窗簾進行性行為，還大聲呻吟響徹整個社區。他們連續4晚「夜夜覆雨翻雲」，居民忍無可忍，終使出絕招報復。

泰國布吉島情侶連夜「活春宮

綜合泰國媒體報導，事發4月22日，有泰國普吉島芭東居民投訴，有一對黑人情侶在租屋處作出不當行為，令他們相當困擾。

從網上流傳相片見到，深夜時份該對黑人情侶打開租屋處窗簾，靠近窗邊全裸進行性行為。由於屋內燈火通明，2人性交畫面清晰可見。

居民忍無可忍終極報復

據報導，這對情侶已連續4晚打開窗簾進行性行為，其間大聲呻吟響徹整個社區，有時更會跑到陽台大聲尖叫，令居民苦不堪言。有居民批評2人「毫無羞恥心」，直指「每晚都像現場電影一樣！有時他們甚至會跑到陽台上大聲尖叫，隔壁住的人都能聽得一清二楚。我們再也受不了了」。

忍無可忍下，居民報警求助，要求調查該對情侶並發出警告，且要迅速採取行動，以免普吉島天堂變成笑柄，損害作為世界級旅遊目的地的聲譽。

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文章授權轉載自《香港01》

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