快訊

首批進口萊豬輸台 澳洲22.99公噸豬雜驗出萊克多巴胺

學區爭奪／月付2500寄戶口搶名校 北市公立國中1歲得設籍

iPhone電池健康度剩85%該換電池嗎？過來人曝1原因：省下來吧

聽新聞
0:00 / 0:00

被控殺妻棄屍還押3年！妻子「復活」出庭解釋 人夫證清白終獲釋

香港01／ 撰文／田中貴
法官判決示意圖。圖／AI生成
法官判決示意圖。圖／AI生成

印度發生離奇「殺妻」案。1名人夫發現妻子失蹤後報案，警方經調查後尋獲1具女性骸骨，懷疑人夫殺妻棄屍，於是將他拘捕，明明DNA比對證實骸骨不屬於人妻，但警方仍然堅持調查無誤，人夫還押候審長達3年，更因遭受酷刑而被迫承認犯案。朋友聞訊協助尋人，隨後發現「女死者」仍然在生，人妻出庭承認背夫棄子私奔，警方懷疑急於破案而誣陷人夫，最終人夫獲得釋放，還得清白和自由。

一家四口一直相安無事

被屈打成招的38歲人夫庫魯巴拉（Kurubara Suresh）來自科達古（Kodagu）庫沙爾納加爾塔盧克（Kushalnagar Taluk）巴薩瓦納哈利（Basavanahalli），庫魯巴拉和妻子馬利格（Mallige）結婚接近20年，育有18歲兒子克里希納（Krishna）和15歲女兒基爾蒂（Keerthi）。

早知妻子出軌 突然失蹤

據了解，庫魯巴拉一直知道馬利格有外遇，去到2020年11月，庫魯巴拉發現妻子突然失蹤，隨即報案，但他沒有提及妻子偷腥一事。警員接報調查，並在卡弗里河岸（Cauvery）發現1具女性骸骨，警員將庫魯巴拉帶到現場進行調查，甚至用武力強迫他承認骸骨屬於馬利格。

人夫受酷刑 承認殺妻棄屍

雖然庫魯巴拉遭受酷刑，但相信因戴綠帽而感到羞愧，一直沒有透露妻子婚外情，只能被迫就範，之後被控謀殺妻子，2021年7月被捕，一直還押候審。即使DNA比對證實骸骨不屬於馬利格，但警方都沒有放棄檢控。

家中失去經濟支柱，加上學習成績不理想，兒子克里希納唯有打工，支持胞妹繼續讀書，同時照顧祖母。

朋友拍到「女死者」用膳 人妻出庭證明在生

庫魯巴拉2023年9月一度獲得保釋，但由於無力支付10萬盧比保釋金（約新台幣36,281元），只能繼續還押，去到2024年9月，庫魯巴拉獲准保釋。

去到2025年4月，朋友發現馬利格在果達古（Kodagu）南邊出沒，拍攝到她和1名男子在餐廳用膳。馬利格同月出庭，承認背夫棄子私奔，一直和姦夫住在1個村莊，並稱完全不知道丈夫遭遇，法官要求警方提交內部調查報告，釐清為何出現冤假錯案，將會裁定庫魯巴拉無罪。

兒子相信父親無辜 律師將追究警方責任

庫魯巴拉獲得自由後向當地媒體表示，由於遭受警方酷刑，所以被迫承認犯罪和簽署相關文件，克里希納亦指，一直知道父親無辜，祈求他早日出獄，目前想繼續學業。

庫魯巴拉的辯護律師批評警方調查粗心大意，相信有人想盡快處理2宗案件，所以誣蔑庫魯巴拉，將會追究警方責任，同時促請調查該具女性遺骸的真實身份。

延伸閱讀：

冤枉？港鐵乘客手機這樣放　港女PO相公審偷拍　終證清白後續絕了

「寧夏公安毆打12歲小學生」真相大逆轉　網民替警喊冤：打得好！

文章授權轉載自《香港01》

DNA 失蹤 妻子 婚外情 棄屍

延伸閱讀

台中女老師偷情...傳「拉布拉多跟吉娃娃交合」成鐵證

台中女會計穿情趣內衣大戰人夫23個月 正宮獲賠25萬

捉姦釀命案！人妻網紅出軌工作拍檔 偷情被抓竟與情人殺夫棄屍

高雄人妻高調出軌同事！牽手出席朋友婚禮 「小王」這原因判免賠

相關新聞

情侶連續4晚開窗激戰！呻吟聲響徹社區 居民忍無可忍這樣反擊

情侶「愛愛」也要顧及旁人感受！泰國瘋傳1段影片，指普吉島（Phuket）有1對外籍情侶在租屋處窗邊打開窗簾進行性行為，還大聲呻吟響徹整個社區。

被控殺妻棄屍還押3年！妻子「復活」出庭解釋 人夫證清白終獲釋

印度發生離奇「殺妻」案。1名人夫發現妻子失蹤後報案，警方經調查後尋獲1具女性骸骨，懷疑人夫殺妻棄屍，於是將他拘捕，明明DNA比對證實骸骨不屬於人妻，但警方仍然堅持調查無誤，人夫還押候審長達3年，更因遭受酷刑而被迫承認犯案。

被騙了？他買雞排驚見一秒「脫衣」 本體超迷你網友笑瘋

這樣算是欺騙消費者嗎？馬來西亞日前有男子和友人光顧路邊攤，並購買2塊炸雞排，不過當他們滿心歡喜享用雞排時，只是咬了一小口，便發現雞排外皮掉落，裡頭露出只有小小一塊雞肉，他於是拍攝影片分享到網上，驚呼「

影／吃潛艇堡也能賺錢！英女靠「金錢SM」狂吸金 一天進帳近3萬

英國一名正妹靠著亮眼外表，在網路上找到了「金豬（pay pigs）」來支付她的生活開銷。在這種特殊的SM關係中，她只需要正常生活、吃飯，就有「錢奴」願意雙手奉上金錢，光是吃個潛艇堡就能拿到425英鎊（約新台幣1.7萬元）。

沒錢修車上網募款挨轟 單親媽嘆：孩子上學來回要走2小時

英國一名單親媽媽在TikTok上公開求助，希望能籌到800英鎊（約新台幣3.2萬元）修理愛車。她表示自己家中因為車子壞掉，孩子都只能步行近一小時去上學，但又沒有錢修車，才會想到要募款。不過這樣的做法引發不少網友批評，認為女子應該自己想辦法。

租屋人生從小開始！美國媽逼女兒繳房租 遲繳還會「被驅逐」

美國一名女子在社群媒體上分享，她將女兒房間打造成「獨立套房」，跟家中10幾歲的女兒「收租」，希望她們可以提早學會理財，為自己的生活負責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。