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被騙了？他買雞排驚見一秒「脫衣」 本體超迷你網友笑瘋

香港01 ／ 撰文／桃樂斯
雞排示意圖／ingimage
雞排示意圖／ingimage

這樣算是欺騙消費者嗎？馬來西亞日前有男子和友人光顧路邊攤，並購買2塊炸雞排，不過當他們滿心歡喜享用雞排時，只是咬了一小口，便發現雞排外皮掉落，裡頭露出只有小小一塊雞肉，他於是拍攝影片分享到網上，驚呼「一大早的就被騙了」。有網友笑稱「穿XXL衣服的雞柳」，又調侃「這其實是炸麵粉，裏面的雞肉是店家好心送的」。

該男子阿米爾（Nik Amir）在TikTok帳號「nikamirs」上傳影片，指他於吉蘭丹州（Kelantan）某路邊攤檔購買2塊炸雞排，不過當他咬了一口後便發現不對勁，見雞肉後更直呼「一大早的就被騙了」。

從影片所見，阿米爾當時拿着1塊以竹籤串起的雞排，他只是咬了一小口，不過當雞排外層掉落時，可見裡頭的雞肉如1件麥克雞塊般的大小，雞肉甚至不及外皮的3分之1，而他對面女友人手中握着的雞排亦有同樣情況，甚至比阿米爾的雞肉還要小塊，讓她不禁露出錯愕的表情。

@nikamirs Kena scam awal2 pgi lagi🥲#fyp #viral ♬ original sound - Nurhayatitahirr

阿米爾事後接受媒體訪問時表示，兩塊炸雞排要價約2令吉（約新台幣15元），他亦透露炸雞排外層其實是用麵包裹上麵粉拿去炸的，直言「根本不好吃」。

片段引來當地網友熱議，許多人雖然同情事主遭遇，但亦不禁發笑，「外皮像魔術表演一樣掉下來的瞬間，太搞笑了」、「別告訴我這是雞肉，太少了吧！外皮真大啊」、「穿XXL衣服的雞柳」，又調侃「這其實是炸麵粉，裏面的雞肉是店家好心送的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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