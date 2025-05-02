影／吃潛艇堡也能賺錢！英女靠「金錢SM」狂吸金 一天進帳近3萬

英國一名正妹靠著亮眼外表，在網路上找到了「金豬（pay pigs）」來支付她的生活開銷。在這種特殊的SM關係中，她只需要正常生活、吃飯，就有「錢奴」願意雙手奉上金錢，光是吃個潛艇堡就能拿到425英鎊（約新台幣1.7萬元）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，26歲的莎芙蘭（Saffron Boswell）只是正常吃飯、自拍美照，就能輕鬆進帳數百美元。她說這些給她錢的人跟一般傳統的「乾爹」不一樣。通常乾爹們會要求有肢體互動等實質交換，而她建立的這種關係則完全沒有實體互動。

她表示，這是一種特殊的BDSM關係，稱之為「findomme」（Financial domination，財務支配）。這些關係中被稱為「金豬」的男人，是一種不求回報的金錢臣服者。這些人自願把錢交給「女主人」花，只為了體驗被支配的快感。

據網站Sugar Club指出，這類關係中，女主人掌握所有主導權，可以隨時要求金豬轉帳，還會羞辱金豬的經濟能力。這種權力遊戲在BDSM圈內已行之有年，是服從與控制的極致展現。

莎芙蘭說：「反正我在餐廳吃飯也是免費吃給大家看，那不如讓人付錢給我吃得更爽！」她光是罵罵對方、分享自拍照等，就能賺進大把鈔票。舉例來說，有金豬花200英鎊（約新台幣8,000元）要她錄罵人的語音訊息，拍一張裝睡的美照就有100英鎊（約新台幣4,000元）；還有人花570英鎊（約新台幣2.3萬元）要她踩爛「豬的照片」等。

莎芙蘭的分享吸引不少女網友留言，有網友說：「為什麼我只會接到詐騙要騙錢的電話」，也有人要莎芙蘭開課教他們怎麼找「金豬」。