沒錢修車上網募款挨轟 單親媽嘆：孩子上學來回要走2小時

英國一名單親媽媽在TikTok上公開求助，希望能籌到800英鎊（約新台幣3.2萬元）修理愛車。她表示自己家中因為車子壞掉，孩子都只能步行近一小時去上學，但又沒有錢修車，才會想到要募款。不過這樣的做法引發不少網友批評，認為女子應該自己想辦法。

據《太陽報》（The Sun）報導，32歲的艾咪莉（Amy-Leigh McInerney）育有三名孩子，其中有兩個孩子患有自閉症，最小孩子也才5歲。她在募資平台Just Giving上表示，半年多前才花700英鎊（約新台幣2.8萬元）修車，想不到修完沒多久車又壞了，現在一家出門都不方便。

她表示，住家附近沒有公車站牌，而且兩個自閉症的孩子也沒辦法搭乘大眾運輸，所以每天都只能走路上下學。她無奈表示，自己真的已經盡一切努力維持家計，但還是沒辦法負擔這筆修車費。

雖然艾咪莉希望能募到800英鎊，但截至目前，只募到135英鎊（約新台幣5,400元）。她在TikTok上分享女兒走路上學的影片，貌似可憐地寫道：「我真天真，竟然以為可以募到800英鎊，讓她不用走55分鐘去上學」。

雖然有網友看到影片以後表示願意捐款，但還是有不少人質疑艾咪莉的做法。有網友認為可以讓最小的孩子坐推車，至少不用走那麼遠。也有人認為可以用貸款、信用卡或其他方式籌錢。還有網友表示，其實走路去上學也不錯，對孩子來說有益身心健康。