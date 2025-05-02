13歲少女嘔吐腹痛求醫…揭遭獸父亂倫性侵長達4年 已懷孕4個月

少女嘔吐腹痛就醫，竟發現懷孕！馬來西亞1名13歲少女因為嘔吐和腹痛求醫，沒想到發現懷有4個月身孕，警方接獲醫院通報，調查發現少女竟遭親生父親長期性侵達4年，每周更多達5次。現年38歲父親其後被當地警方起訴亂倫罪，當庭認罪，遭判監禁25年及鞭笞10下，服刑間須接受輔導，出獄後須接受警方監視2年。

9歲開始被獸父性侵

綜合馬來西亞傳媒報導，事發於柔佛州城市岩株巴轄，警方去年12月17日凌晨3時接獲峇株巴轄蘇丹後諾拉依斯邁醫院通報，指1名13歲少女去年8月某日凌晨3時至4時於家中遭到父親性侵，致懷有4個月身孕。調查發現，少女與父親、哥哥及弟弟同居，母親在澳洲工作，少女從9歲開始就被父親性侵，犯案時間長達4年，每周更多達4至5次。

庭上辯稱未把生殖器放入女兒陰道

警方將38歲柬埔寨籍父親拘捕，並以亂倫罪起訴，預計可判8至30年刑期及最少鞭笞10下。父親被押往馬來西亞麻坡地方第二法院出庭，他於庭上辯稱並未把生殖器放入女兒陰道，法官為此休庭20分鐘，隨後重新恢復審判，最終判處25年監禁刑期以及鞭笞10下，並要求他服刑期間必須進行輔導，出獄後須接受警方2年監視。

檢方亦在庭上唸出受害少女對父親的控訴，「我很傷心遭到父親性侵，我活得好像是別人，為什麼得不到父親的疼愛，（我後悔）如果我早一點告訴別人，這件事就不會發生，慶幸父親已經被抓」。

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文章授權轉載自《香港01》