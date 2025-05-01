澳洲電台播AI主持人半年不說 網友起疑才承認「根本沒這個人」
澳洲知名電台CADA近日被揭發，過去半年來某節目主持人其實都是AI。這名AI女DJ主持人聲音年輕甜美，還自己一人主持每週一到五的音樂節目，不過卻沒有公開過姓氏，也沒有任何社群帳號。聽眾好奇她的真實身分開始搜尋，後來才發現她「根本不是人」。
據ODDITYCENTRAL報導，這名神秘的女DJ叫做「Thy」，CADA為她開了一個專屬於她的音樂節目《和Thy共渡工作天》（Workdays with Thy）。每週一到五，Thy都要主持四個小時的節目，由於她有一些固定的說話方式，才讓聽眾開始懷疑她的真實身分。
據澳媒報導，Thy從未公開姓氏，網路上也查不到任何簡介或社群帳號。有聽眾發現她在節目中常用一些固定的詞彙，而且每次說出來的語調和節奏都完全一模一樣。這些疑點讓網友開始質疑她到底是不是「真人」，甚至在網路上展開「找出Thy的真面目」討論串。
迫於輿論壓力，澳洲廣播網（Australian Radio Network, ARN）終於坦承，旗下位於雪梨的CADA電台，節目DJ主持人Thy不是真人，而是由語音複製技術公司「11號實驗室」（ElevenLabs）開發的AI語音主持人。負責人托姆（Fayed Tohme）之前在LinkedIn貼文中寫道，公司提供的服務不用麥克風也不用錄音室，只要程式碼就好。不過事件爆發後貼文已經遭到刪除。
雖然澳洲現行法律並未禁止電台節目使用AI語音內容，但ARN未事先公開此做法，遭聽眾批評根本是「欺騙聽眾」。電台也隨即發聲明表示，該節目是與11號實驗室的實驗性計畫，強調目前「沒有取代真人DJ的打算」。
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