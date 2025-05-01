女餵15歲繼子吸毒並性侵 被撞見竟向丈夫辯稱：因長得像年輕的你

美國佛州一名女子偷偷誘惑自己的繼子，她不但提供繼子四氫大麻酚電子煙，還誘導才15歲的繼子跟自己發生關係。女子的丈夫回到家中剛好撞見，氣得質問兩人在做什麼，沒想到女子竟然辯稱是因為兒子「長得太像年輕時的老公」，犯案後毫無悔意。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，35 歲的耶茨（Alexis Von Yates）是一名護理師。2024年7月26日，耶茨跟三個孩子在家，當時孩子的爸爸剛好外出工作。耶茨哄睡兩名孩子以後，就要15歲的繼子跟她一起到客廳沙發上「放鬆」。

耶茨先是邀請繼子跟她一起打電動、看電影降低防備，接著就供應繼子四氫大麻酚電子煙，並且開始色誘對方。事發當時已經凌晨1點，耶茨告訴繼子電影很無聊，並且說自己月事快來了所以特別「興奮」。

根據證詞，兩人隨後開始擁抱，繼子先是親吻了耶茨的脖子，氣氛開始變得不太對勁。耶茨一邊告訴繼子說「真希望你已經18了，你還太小了」，但卻沒有停下動作，把貼身衣物脫掉，沒有使用保險套就和繼子發生關係。

耶茨的丈夫下班回家後，發現妻子和兒子一絲不掛地躺在沙發上。兒子嚇得跑出屋外，而耶茨則向丈夫辯稱，自己會這麼做是因為繼子長得太像丈夫小時候。丈夫隨即將繼子送到爺爺奶奶家，在車子上還責怪兒子「你毀了我的人生」，而且沒有報警。

據了解，在案發之前耶茨就多次對繼子調情。兩人發生性行為前一週，耶茨就常告訴繼子自己「性慾高漲」。不僅如此，事件曝光以後，耶茨還沒有悔意，私底下偷偷打電話給繼子，說希望兩人還能繼續發生關係，不被丈夫發現。

由於耶茨丈夫並未報警，另一位家庭成員看不下去才報案，這才讓耶茨於去（2024）年11月被捕。耶茨被控對未成年者犯下猥褻或淫蕩性侵害重罪，但目前耶茨拒絕認罪。她的護理師執照已經遭到吊銷。

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