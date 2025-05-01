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影／以為鱷魚是雕像 菲律賓遊客下水拍照遭狠咬纏鬥30分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
男子以為鱷魚是雕像靠近自拍，結果慘遭撕咬受傷。示意圖／ingimage
男子以為鱷魚是雕像靠近自拍，結果慘遭撕咬受傷。示意圖／ingimage

菲律賓一名男子到動物園遊玩，想不到他誤將鱷魚當作是雕像，跳進池子裡打算跟鱷魚拍照，結果慘遭鱷魚撕咬，還受困池中長達30分鐘，場面相當驚人。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，4月28日，這名不具名的29歲男子到菲律賓三寶顏錫布格省（Zamboanga Sibugay）的Kabug紅樹林濕地動物園遊玩。當時鱷魚池裡有一隻4.5公尺長的鱷魚，雖然池子外面有圍欄，男子卻認為鱷魚只是雕像，隨即爬進圍欄，進入池子自拍留念。

網路上流傳的影片中可以看到，男子翻越鐵絲網後踩進水中，一臉開心地掏出手機自拍，沒想到鱷魚「拉雷」（Lalay）突然張口朝男子撲過去，一口咬住男子手臂。男子當場血流如注，痛得放聲尖叫。但拉雷還沒有打算罷手，又接著咬住男子的大腿並進行「死亡翻滾」，試圖將獵物撕裂。

男子就這樣困在鱷魚池裡長達30分鐘，一直到飼養員拿水泥塊猛砸鱷魚頭部，才讓牠鬆口放人。救護人員抵達現場後，立刻用布料壓住傷口止血，並將男子緊急送醫。男子身上的傷口總共縫了50多針，雖然傷勢非常嚴重，但幸好沒有生命危險。

警方表示，男子當時在園區內閒晃，看到池中的鱷魚誤以為是「裝置藝術」，擅自進入圍欄，才引發這場驚魂記。警方強調，男子的行為非常危險，不只是拿自己的生命開玩笑，也可能波及他人，呼籲遊客千萬不可擅闖動物圍欄，避免悲劇重演。

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