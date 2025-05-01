影／在家滑手機突遇雷擊入戶像爆炸 澳洲少女驚慌逃離

澳洲一名少女只是在家滑手機，沒想到房子突然遭到雷擊，屋內有多處冒煙起火猶如爆炸，讓她嚇得趕緊抱著愛犬逃命。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，17歲的克莫德（Bloom Kermode）住在位於昆士蘭州的陽迪納布利布利路（Yandina Bli Bli Road）上。事發當天半夜12點43分，窗外風雨交加，克莫德則窩在床上滑手機準備睡覺。這時一道閃電突然打在她家屋頂上，恐怖的電擊瞬間讓她全身痙攣、拿著手機的手臂還一度失去知覺。

克莫德接受當地媒體訪問時看起來還是非常驚恐。她描述，當下只聽到一聲巨響，整個房間瞬間亮到看不見，她也像癲癇發作一樣全身發抖。克莫德說，因為當下她拿著手機，電流直接透過手機進入她的身體，讓她手臂整個麻掉。

更驚人的是，住家遭到雷擊後有許多地方起火，不只屋頂塌了、棉被跟床都燒起來、插座也全都爆開，讓房間到處都是火花。克莫德驚覺情況危急，趕緊抱起愛犬衝出屋外逃命。事後她被送往醫院治療，雖然頸部疼痛，但整體健康狀況穩定。同一晚，位於伯本加里（Burpengary）的另一名女子家中也遭雷擊，造成輕微燒燙傷，所幸亦無大礙。

這起事件發生當天，澳洲氣象局針對東南昆士蘭地區，包含黃金海岸、庫蘭加塔、賓利、吉姆布巴和坦伯林山等地發出嚴重雷暴警報。氣象局指出，因為地面低壓槽與高空槽結合，才會引發大雷雨與暴雨。