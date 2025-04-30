車子被偷買新的 英國男牽車一查看傻了：本來被偷的那輛

英國一名男子不久前愛車遭竊，讓他非常難過。失去交通工具的他，只好重新買了一輛同款新車。想不到他後來發現，自己花錢買的，竟然是「之前被偷的那一輛」，離奇的經歷在網路上引發討論。

據ODDITYCENTRAL報導，36歲的范倫廷（Ewan Valentine）本來有一輛開了9年的愛車本田Civic Type R。沒想到車子明明停在自家車道，竟然還是被有心人士偷走，一直到女友起床準備開車上班時，兩人才發現車不見了。

范倫廷報警後也通知了保險公司，不過保險公司理賠的進度非常緩慢，讓范倫廷決定自己上網購買替代車子。他花了幾個禮拜，在網路上找到一輛外觀幾乎一模一樣的車，甚至連他特別改裝的排氣管都長得一樣。雖然這輛車掛了不同的車牌號碼，但范倫廷完全沒懷疑，只覺得自己非常幸運，趕緊花2萬英鎊（約新台幣85萬元）買下。

不過車子開回家後，他在後車廂發現熟悉的帳棚罩和聖誕樹松枝，還有他以前留下的糖果包裝。讓他懷疑的關鍵，是車內有一股啤酒味，讓他覺得這輛車就是他之前打翻啤酒的愛車。范倫廷開始懷疑這輛車就是自己的車。他查了導航記錄，發現上面有他家、父母家和女友家等紀錄，就連手機藍牙也在未重新配對的情況下自動連上。

警方進一步檢查後證實，這台車的車身識別號碼（VIN）已被竄改，門框上的金屬銘牌被換成貼紙，引擎號碼被塗漆掩蓋，車內電腦的VIN資料也被動過手腳。經技術人員查詢原始資料後，確認這就是范倫廷失竊的那台車。

警方認為，將車賣給范倫廷的車行也是受害者，他們可能不知道這是贓車。雖然這場「愛車失竊記」十分荒謬，但能重新找回愛車，還是讓范倫廷非常開心。