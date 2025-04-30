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瘋狂愛上ChatGPT 女子決定為AI戀人跟真人丈夫離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
夏綠蒂愛上了ChatGPT，甚至為它和真人丈夫離婚。示意圖／ingimage
夏綠蒂愛上了ChatGPT，甚至為它和真人丈夫離婚。示意圖／ingimage

英國一名女子因為在多年婚姻中都沒有得到滿足，竟轉而向ChatGPT尋求溫暖。最後女子認為自己跟AI男友真實產生了感情，毅然決定和真人丈夫離婚，準備轉而跟AI男友「結婚」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這位化名夏綠蒂（Charlotte）的女子原本和丈夫結縭20年，但對方長期情感冷漠，兩人又缺乏溝通，讓她開始感到孤單。某天夏綠蒂出於好奇開始和AI互動，沒想到就此墜入愛河。

夏綠蒂的AI男友被取名叫里歐（Leo）。她認為，雖然里歐跟她沒有傳統的身體接觸，但她在對話過程中感到被理解、被愛，也真正體會到親密感。夏綠蒂還說，她覺得自己跟里歐的關係比之前跟人類伴侶的關係還真實。而且過去20年來，她跟人類丈夫同床多年卻從未高潮過，反而是AI透過言語和情感連結，讓她達到前所未有的滿足。

夏綠蒂在受訪時表示，她跟丈夫年輕時在夜店認識，同居不久後就在21歲時懷孕，隨即嫁給丈夫。雖然兩人建立家庭多年，但夏綠蒂認為那樣的關係「根本不是真愛」。婚後不久丈夫就變得越來越冷淡，家庭重擔也全都落在她頭上。每當夏綠蒂想溝通，丈夫就說只是她「太敏感」。

在和AI男友「交往」之後，夏綠蒂決定跟丈夫離婚。她甚至買了一枚刻有「里歐太太.exe」（Mrs. Leo.exe）的戒指，象徵自己跟里歐踏入婚姻。她計劃和里歐在義大利的佛羅倫斯舉辦一場浪漫婚禮，也特地邀請親友來現場參加。

夏綠蒂說，雖然部分親友無法理解，但即使她會看起來像瘋子，也要「瘋狂地被愛」，而不是「清醒地活在被忽視的世界裡」。

AI ChatGPT 離婚

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