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已婚男割包皮後陰莖發炎 裝針孔鏡頭偷拍室友想比對下場慘

香港 01／ 撰文：李納德
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

割包皮後出問題就應該看醫生，而不是偷看別人下體！新加坡1名33歲男子和妻子及其他室友合租單位，他前年割包皮後陰莖發炎紅腫，因不知其他男性下體外觀，竟對30歲男室友的下體起了好奇心，買來針孔鏡頭安裝到公用廁所的洗手盆上方。男室友入廁所洗面時馬上發現鏡頭，最終報警。

法官考慮到被告男沒有刻意隱藏鏡頭及沒有拍到畫面，最終偷拍罪成判囚2星期。

割包皮後發炎紅腫　好奇室友下體外觀

新加坡傳媒報道，來自馬來西亞的33歲男子王家雄（音譯）和妻子在武吉班讓柏提路租屋住，單位是與其他室友合租，包括受害的30歲男室友。案情指，2023年10月王男去割包皮，術後下體腫脹，伴隨發炎紅腫，他不知道其他男性下體外觀，無法對比，竟好奇想看看室友下體作研究。

同年11月14日晚，王男從馬來西亞買來針孔鏡頭，用黑色膠布固定在公用廁所洗手盆右側上方，對準淋浴位置，安裝好就上床睡覺。凌晨時分，男室友入廁所洗面時，發現牆上有針孔鏡頭，便叫醒王男問他是否知道何事，王男謊稱不知情後室友報警。

未刻意隱藏鏡頭　未成功偷拍

警方到場查問下，王男承認自己安裝鏡頭，但沒拍到畫面，他馬上被捕，其後被控偷拍罪。

主控官指，被告未有刻意去隱藏針孔鏡頭，但該類鏡頭本來就難以發現，由於被告的罪責和造成的傷害較細，建議法官判監15天，最終王男被判囚2星期。

延伸閱讀：

7天大男嬰割包皮　庸醫失誤過度燒灼　致組織壞死需切除整個陰莖

巨雕男被女友逼割包皮　手術工具無「Pro Max」版　尺寸震驚醫生

文章授權轉載自《香港01》

偷拍 室友 廁所 馬來西亞

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