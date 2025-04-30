男子玩懸崖跳水！疑做錯1事撞岩石墮水慘死 意外瞬間影片瘋傳

宏都拉斯發生跳水奪命意外！有名男子相約親友到科馬亞瓜省游泳，他獨自爬上約10米懸崖上，想跳下水潭，可是他疑計算距離時出錯，躍下時正面朝下撞到山崖邊突出的岩石，再反彈入水中，被救起來時已無心跳呼吸，當場死亡，拍下死亡瞬間的影片在網上瘋傳。

綜合外媒報道，事件發生在今年4月19日，男子坎托（Marlon Cantor）育有1名女兒，他與親友到科馬亞瓜省拉馬尼度假游水，他們一起在水潭嬉水。從影片可見，坎托獨自站在約有10米高的山崖上躍下，至差不多到崖底時，他正面撞向突出來的岩石，再反彈入水潭中。

而在岸邊及在水中暢泳的多名親友，見狀嚇得大聲尖叫，隨即游向坎托落水處拯救他，可惜他被救起時已無呼吸心跳，當場宣告死亡。警方調查結果顯示，坎托是因撞擊岩石而受傷致死，並非溺水導致死亡。

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文章授權轉載自《香港01》