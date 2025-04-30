慘！老公大玩「3人行」人妻闖旅館捉姦 驚見其中1人是她親哥

同時被親密愛人及血肉至親背叛，實在是悲劇！巴西1名人妻發現丈夫相約婚外情對象到汽車旅館大玩「3人行」性愛，於是憤怒地衝去捉姦，結果竟意外發現這場不倫性愛的「第3人」正是她的親哥哥！人妻無法接受被兩人背叛，痛哭逃離現場。而網民也替她感到可憐，並批評她的兄長不但沒有把妹妹丈夫出軌的事告知，反而還加入其中。

綜合外媒報道，巴西北部巴拉杜科爾達鎮（Barra do Corda）1名人妻察覺到丈夫與1名年輕女子有婚外情，並相約情人到當地某汽車旅館見面，進行「3人行」性愛。人妻於是趕往旅館「捉姦」，同時拍片記錄。

從網上流傳的影片可見，人妻強行闖入汽車旅館某房間，她的丈夫赤裸上身站在門後。丈夫嘗試阻止她進入，但人妻強行越過丈夫逕直走入傳出聲音的浴室，似乎想要找出丈夫藏起來的情婦。當她走入浴室後，1名全身赤裸的女子正背對着她清潔身體，隨後另有1名全身赤裸的男子步入浴室，阻止她拍攝。

驚揭「3人行」有親哥加入

人妻看清楚該名男子的長相後，即時傷心得哭着從汽車旅館跑走，而影片至此結束。原來之後出現的男子是人妻的親哥哥，接連被丈夫及兄弟背叛，令她悲憤交加。

該段影片自4月13日起在社交平台上流傳，有網民回應指「現在他（指女子的兄弟）將失去一切，被趕出家門，我不知道他會和誰住在一起。我猜是妹夫」，也有人自嘲「我的兄弟們都很瘋狂，所以我毫不懷疑這種事也會發生在我身上」。

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文章授權轉載自《香港01》