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日本最長壽人瑞過世 114歲奶奶成現存最高齡長者

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本政府厚生勞動省昨天宣布，日本國內最長壽老人林Okagi本月稍早去世，享壽115歲。圖/AI生成
日本政府厚生勞動省昨天宣布，日本國內最長壽老人林Okagi本月稍早去世，享壽115歲。圖/AI生成

日本政府厚生勞動省昨天宣布，日本國內最長壽老人林Okagi本月稍早去世，享壽115歲。目前，愛知縣1名114歲女性成為日本最高齡長者。她的兒孫滿堂，已有11名玄孫。

「朝日新聞」報導，日本女性人瑞林Okagi（林おかぎ）1909年9月2日出生於岐阜縣土岐市，她本月26日因為心臟衰竭，在土岐市一間醫院辭世。

土岐市長加藤淳司聞訊後表示：「帶給市民希望的林女士突然傳出過世消息，令人深感震驚與悲痛，謹致以深切哀悼。」

根據厚勞省，林Okagi過世後，日本最長壽的老人為高齡114歲、住在愛知縣幸田町的女性近藤Mine（ミネ）。幸田町公所表示，近藤生於1910年9月1日，婚後務農，性格相當開朗。

另外，近藤74歲的女兒表示，母親因為腳部等傷勢，目前住在岡崎市一間醫院內。近藤膝下有9個孩子、16名孫子女、33名曾孫、11名玄孫。

幸田町長成瀨敦表示，「近藤成為日本最高齡的人瑞是町民的喜悅與驕傲，也希望她能天天過著健康與平靜的日子」。

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