快訊

開賭拚經濟：泰國賭場合法化 能賺回9,000億泰銖的川普關稅嗎？

鄰國互嗆！葡萄牙控西班牙害大停電 兩國宣布緊急狀態

咳嗽什麼可吃什麼不可吃 胸腔科醫師「一張表」分享經驗

印度尷尬鬧劇！22歲男婚禮掀頭紗驚見「45歲準岳母」 控兄嫂設局逼婚

香港01／ 桃樂斯／報導
男子掀開新娘頭紗，發現新娘並非21歲少女，反而是其45歲母親。示意圖／ingimage
男子掀開新娘頭紗，發現新娘並非21歲少女，反而是其45歲母親。示意圖／ingimage

印度最近發生一起荒唐的「娶錯新娘」事件。一名男子在兄嫂安排下原本要迎娶21歲少女，沒想到婚禮當天掀起頭紗後，竟發現眼前的新娘竟是對方45歲的媽媽！事後男子指控這一切是兄嫂設局，甚至威脅他若反抗，就會被誣指強暴。雖然他最終報警，但雙方在調解後達成和解，他也撤回報案並表示不再追究。

兄嫂包辦婚事　卻換人當新娘

根據《印度時報》等多家印度媒體報導，事件發生在2025年3月31日，地點是印度北方邦的密拉特（Meerut）。22歲的男子阿齊姆（Mohammad Azeem），在哥哥納迪姆（Nadeem）與嫂嫂沙希達（Shaida）的安排下，預計要迎娶21歲的女子曼塔莎（Mantasha）。

不過，當婚禮正式舉行時，負責主持的伊斯蘭教士在念誓詞時提到新娘的名字叫「塔希拉」（Tahira），讓阿齊姆感到疑惑。直到掀開新娘頭紗一看，他大驚失色——站在眼前的，竟然是曼塔莎的母親，也就是他的準岳母、現年45歲的塔希拉。

阿齊姆事後表示：「我原本以為要結婚的是曼塔莎，結果卻是她媽媽，我當場震驚到說不出話。」

涉金錢交易　疑遭設局

阿齊姆表示，他在婚禮現場還注意到有不明人士進行現金交易，金額大約為50萬盧比（約新台幣19萬元）。當他意識可能遭設局，提出抗議時，哥哥和嫂嫂卻警告他如果拒絕結婚，就會誣告他性侵。

他當下擔心惹上刑事糾紛，只好先行離開，直到4月4日才前往當地派出所報案。

最後選擇和解　不再追究

警方調查後表示，雙方後來經過協商已達成和解，阿齊姆也撤回報案。他承諾不再對此事提告，整起事件也就此落幕。

延伸閱讀：

婚禮前變心！印度20歲新郎「與未來外母私奔」　一事令新娘更崩潰

新娘婚禮前夕逃婚！妹妹為「家族顏面」代嫁「準姐夫」　網民嘆慘

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

印度尷尬鬧劇！22歲男婚禮掀頭紗驚見「45歲準岳母」 控兄嫂設局逼婚

印度最近發生一起荒唐的「娶錯新娘」事件。

捉姦命案！孕婦見丈夫抱小三全裸躺床上 竟挺孕肚將小三活活打死

泰國近日發生1宗轟動社會的「捉姦命案」！當地1名懷孕7個月的孕婦將丈夫及小三捉姦在床後，…

日本獨旅要小心！外國妹子回房「竟和床底陌生男對視」 酒店後續處理挨批

獨自去外地旅遊要特別提高警覺注意安全。有外國女網友到日本東京獨遊，入住連鎖APA酒店，第二天回酒店後嗅到房內有怪味，竟發現在床底看到一雙眼睛盯住她…

澳洲離島消失529天…走失臘腸犬奇蹟獲救！慈善機構：牠的情況非常好

野生動物救援人員今天表示，一隻迷你臘腸犬在澳洲某島嶼失蹤529天後獲救，目前恢復良好

捉姦釀命案！人妻網紅出軌工作拍檔 偷情被抓竟與情人殺夫棄屍

印度發生1宗「殺夫案」！當地1名因拍攝家庭生活影片而爆紅的人妻網紅，竟諷刺地背叛家庭，與男拍檔發展婚外情，甚至被丈夫捉姦在床。

夜夜活春宮！情侶開窗激戰「響徹全區」 居民忍不住出招反擊

情侶「愛愛」也要顧及旁人感受！泰國瘋傳1段影片，指普吉島（Phuket）有1對外籍情侶在租屋處窗邊打開窗簾進行性行為，還大聲呻吟響徹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。