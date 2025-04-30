別只在家打筆電！日旅遊記者「郵輪遠距辦公」 置身無敵海景超安靜

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聯合新聞網／ 綜合報導
遠距工作型態漸普及，讓搭郵輪工作成為另一種新選擇。郵輪示意圖。 圖／Ingimage
遠距工作型態漸普及，讓搭郵輪工作成為另一種新選擇。郵輪示意圖。 圖／Ingimage

根據日媒「All About」報導，隨著疫情後彈性工時與遠距工作的普及，有上班族開始思考結合郵輪假期與工作的可能。旅遊記者村田和子在文中分享日本長年經營的郵輪航線「鑽石公主號」，也因完善的Wi-Fi環境與舒適的商務設施，成為新興的「郵輪遠距辦公」選項。

村田和子分享親自搭乘鑽石公主號的體驗，發現無論是有陽台的客房，還是內艙房，都設有充足電源插座與寬敞書桌，並配有USB充電座。特別的是，船上Wi-Fi採用低軌道衛星「Starlink」系統，在海上也能順利收發信件、視訊會議，連內艙房也能穩定連線。目前Wi-Fi服務有連接一台裝置和四台裝置兩種選擇（不能分享），一台裝置使用一天的價格是29.99美元（約新台幣973元）。

列印文件則可至5樓「網路咖啡館」，直接使用免費印表機，但需要先進行設定。有影印需求可至服務台，價格是黑白影印每張約新台幣16元。

不過在航行期間，手機須切換至飛航模式以避免誤連高額漫遊訊號。通話建議使用LINE電話或Wi-Fi會議軟體。值得注意的是，陽台房的訊號較佳，內艙房在通話上略有不便，因此若工作需求量大，建議選擇陽台房型。

此外，記者推薦的船上工作熱門地點包括14樓船尾的「地平線露台」，可在遼闊海景中安靜工作；或是18樓的「夜總會」，白天時會化身為安靜舒適的景觀空間。郵輪亦提供兒童托育中心，帶孩子（三歲以上）出遊的家長也能安心工作。隨著郵輪設施日趨完備，郵輪遠距辦公或許可成為現今工作者另一種值得嘗試的新型態生活方式。

日本 遠距 郵輪

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