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日本獨旅要小心！外國妹子回房「竟和床底陌生男對視」 酒店後續處理挨批

香港01／ 撰文／喬納森
有外國女網友到日本東京獨遊，入住連鎖APA酒店，第二天回酒店後嗅到房內有怪味，竟發現在床底看到一雙眼睛盯住她，原來有名亞裔男子匿藏在床下底。情境示意圖。圖／Ingimage
有外國女網友到日本東京獨遊，入住連鎖APA酒店，第二天回酒店後嗅到房內有怪味，竟發現在床底看到一雙眼睛盯住她，原來有名亞裔男子匿藏在床下底。情境示意圖。圖／Ingimage

獨自去外地旅遊要特別提高警覺注意安全。有外國女網友到日本東京獨遊，入住連鎖APA酒店，第二天回酒店後嗅到房內有怪味，竟發現在床底看到一雙眼睛盯住她，原來有名亞裔男子匿藏在床下底，嚇得兩人尖叫，男子落荒而逃。該女網友在網上發布影片講述事發經過，以及酒店後續處理。

樓主在社交平台發有影片，指早前獨自到東京旅遊，入住兩國站大山APA酒店及度假村，第二天她到處觀光完後返回酒店，覺得房內出現1股怪味，她四處找尋氣味來源，發現從床底傳出來，她往床底一看，赫然發現有對眼睛與她對望，雙方也嚇得大叫，對方爬出床底落荒而逃，樓主發現他是一名亞裔男子，立即向酒店投訴及報警。

警方未能找到入侵者

警方到場發現男子遺下外置充電器及USB線，而警方又指酒店因沒有閉路電視，未能找出涉案男子，事件只有告一段落。而樓主透過訂房平台要求全數退款，可是平台表示只會賠償她178美元（約新台幣5795元）的換購券，直至她親自向APA酒店提出要求，酒店才答應全數退款。

樓主向酒店要求精神賠償被拒

樓主隨即搬到另一間酒店繼續旅程，但她受到心理創傷，整晚也擔心有人闖入而未能入睡，於是向APA要求心理創傷1600美元（約新台幣52080元）的精神賠償，但酒店回覆指沒有這方面的條款，又指警方未能找到入侵者，因而拒絕向樓主賠償。

樓主感到十分荒謬，為何酒店管理違反了保障旅客安全條款，讓陌生人闖入房間，而對方又如何知道她的房間只有她一人，她於是公開事件，並勸喻大家外出旅遊要保持警覺。

網友：真的好可怕

影片引來網友熱議，「真的好可怕」、「APA都會標榜床夠高可以放行李箱，原來高到躲一個人綽綽有餘，剛還看到有人在床底下看到男性襪子 」。有人認為酒店處理有問題，「身為前連鎖飯店工作人員告訴大家，根本就不可能會沒有監視器，連鎖飯店最保障他們自己的名聲了，所以監視器到處都是，更不用說房門口的走廊上一定有」。

有人認為「這件事超可怕的，在日本觀光客沒辦法受到重視保障，連飯店業者也選擇不願意處理，這件事非常嚴重，而且非常危險，如果對方有武器，是不是我們連這個影片都看不到」，有網友建議進房時要檢查清楚，「身邊有朋友做酒店，教我check in（入住）後第一件事是看床底和開衣櫃，然後看廁所鏡子，因為他說床底有可能會被塞屍體，衣櫃可能有暗門」。不過亦有網友質疑是否真有所謂男子。

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文章授權轉載自《香港01》

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