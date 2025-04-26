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懷疑男友出軌…櫻花妹「斧頭斬無名指+剪乳頭」：不准和別人結婚

香港01／ 撰文／喬納森
情侶暴力示意圖。日本一女子因懷疑男友出軌，切掉對方無名指。圖／pakutaso
情侶暴力示意圖。日本一女子因懷疑男友出軌，切掉對方無名指。圖／pakutaso

愛的反面就是恨！日本1名23歲女子懷疑同居男友出軌，用斧頭斬去男友左手無名指，放在有液體的瓶內，存放在家中雪櫃，並將男友的乳頭剪下。女方稍早被捕起訴以傷人罪，事件揭她與男友同居期間，每日都向對方施以暴力。

日本傳媒報導，被捕人為23歲女子佐藤紗希，與21歲男友在去年5月交往，同年9月與男友在大阪市北區的住所同居。至今年1月，兩人因感情問題發生爭執驚動警方，警員到場揭發事件。

男友左手無名指被斬去 乳頭被剪掉

警方調查後指出，去年9月至今年1月期間，佐藤紗希每天都向男友施以暴力對待，至1月時，佐藤紗希男友表示，乳頭剪斷後可以重生，於是便剪下來試驗一下，她又被指用斧頭斬斷男友的左手無名指，多次毆打男友臉部，並用鉸剪剪斷男友乳頭。

據男友聲稱，「因為被懷疑出軌，她為了讓我無法與其他女性結婚而切斷我的無名指」，無名指其後被放在內有疑似酒精液體的罐子內，再放入冰箱保存。

今年2月，警方將佐藤紗希逮捕，早前以傷人罪提出起訴。不過佐藤紗希受查時否認犯案，更指斬斷男友的無名指的人是他自己，又否認剪掉男友乳頭，聲稱只是開玩笑。

事件引起網友關注，有人認為「剪乳頭也太痛了吧……」、「好可怕，男孩子們一定要保護好自己」、「太變態了吧」。

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 男友

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