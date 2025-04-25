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影／不用開火！澳洲男用「洗碗機」做舒肥牛排 全網看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
男子用洗碗機做舒肥牛排，引發網友討論。示意圖／ingimage
男子用洗碗機做舒肥牛排，引發網友討論。示意圖／ingimage

牛排除了炭烤、香煎，還能怎麼煮？澳洲一名BBQ達人近日在節目中大膽實驗，把牛排丟進洗碗機「舒肥」，想不到真的煮出一塊「完美的熟成牛排」，影片一曝光就引發網友討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這位名叫勒克斯頓（Simon Luxton）的主持人，在《不夠味BBQ》（Under Seasoned BBQ）節目中表示，他原本只是想開個愚人節玩笑，沒想到效果竟出奇地好。他模仿「低溫舒肥法（sous vide）」，將真空包裝的肋眼牛排放進洗碗機，接著用完整流程設定來「煮牛排」。

勒克斯頓笑說，自己雖然讓洗碗機徹底運轉跑，但有刻意不加洗碗精，才不會做出來卻不敢吃。影片中的畫面還可以看到牛排旁邊擺放著髒碗盤，獵奇的烹飪方式吸引不少網友點閱。

洗碗機停止運作後，他先將牛排靜置20分鐘，接著再以鹽、胡椒等香料調味，搭配奶油下鍋煎90秒，使外層形成酥脆金黃的脆皮。最後的牛排外酥內嫩，剖面也透出粉嫩的粉紅色，讓勒克斯頓忍不住讚嘆「油花像奶油一樣滑順！」

有不少網友質疑，這根本不是正統的舒肥，只是用蒸汽亂搞一通，而且應該很多人看了不敢吃。有許多人留言說自己也試過，認為這樣真的很好吃。甚至有自稱在米其林餐廳工作的網友表示，之前餐廳也都用洗碗機料理魚和肉。

不過勒克斯頓也強調，他還是比較推薦傳統的料理方式，只是如果晚餐前剛好要洗碗，可以順便丟塊牛排試試看。

洗碗機 牛排

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