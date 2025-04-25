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孕婦「泰」狂！將老公抓姦在床 暴怒下挺孕肚痛毆小三致死

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國曼谷近日發生一起命案，竟是一名孕婦發現丈夫出軌，一怒之下將小三打致傷重不治。示意圖／Ingimage
泰國曼谷近日發生一起命案，竟是一名孕婦發現丈夫出軌，一怒之下將小三打致傷重不治。示意圖／Ingimage

泰國曼谷近日發生一起命案，一名孕婦發現丈夫出軌，一怒之下將小三打致傷重不治。

泰國媒體報導，事件發生於4月21日，28歲的女子Worrawan懷疑丈夫Bas出軌，便跟蹤丈夫來到一間情趣飯店，發現丈夫與23歲的情婦Potjanart赤身裸體地躺在一起。

Worrawan隨即將Potjanart拖出房間，並對她進行攻擊。根據監視器畫面，Worrawan反覆毆打Potjanart，直到她倒地，期間還拉起襯衫指著孕肚，大罵「你明明知道，你看，我懷孕了！」Potjanart在被毆打的同時哀求：「我放棄，拜託，你贏了，我放棄」。

與Worrawan同行的友人嘗試阻止這場襲擊，表示Potjanart已經受不了，被打致咳血了。

事後，飯店員工將Potjanart送醫，但還是傷重不治。而Bas在整起毆打事件中都躲在房間裡，沒有出面制止。他表示自己當時喝醉了，且十分害怕Worrawan。Bas表示自己曾多次被Worrawan家暴，有一次甚至縫了40多針。

Bas還聲稱自己與Worrawan的關係早已結束，但Worrawan拒絕接受，還持續介入他與Potjanart的戀情。而Potjanart事實上也已婚並育有一子，她的丈夫是在她死後才發現妻子出軌。Bas則表示Potjanart只告訴他自己有孩子，但宣稱自己單身。

Worrawan隨即被警方逮捕，但由於她無意逃跑且懷有身孕，警方於4月22日允許她以15萬泰銖（約新台幣14.5萬元）交保。

Worrawan的友人則在她交保後接受媒體訪問，在代替她向大眾道歉的同時駁斥Bas聲稱Worrawan有家暴行為的說法，表示Bas才是有家暴行為的一方，Worrawan是出於自衛才導致Bas縫針。

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