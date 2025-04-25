快訊

川普打爛關稅牌股債匯齊跌 「拋售美國交易」正崛起

再射穿雲箭！ 韓國瑜籲熱愛民主的朋友426齊上凱道

台股早盤漲逾500點…挑戰2萬關卡！ 台積電開高重返900元

聽新聞
0:00 / 0:00

雙重傷害！2孕婦早產嬰雙亡…醫院誤給遺體 孩子早下葬母悲痛掘出

香港01／ 撰文／喬納森
幼兒示意圖。圖／pixabay
幼兒示意圖。圖／pixabay

巴西醫院發生離譜醫療失誤！院方誤將2名嬰兒屍體調換，為喪嬰母親再次帶來悲痛！當地2名孕婦，早前分別誕下早產的嬰兒，惟嬰兒出生不久後離世。其中1位媽媽到醫院領取嬰兒的遺體，並安排下葬後，翌日才收到院方通知，調亂了另1名嬰兒的屍體。

事件令2名母親不得不向官方申請，要求再挖出自己的孩子。院方表示願意協助事主尋求法律協助及心理輔導，以度過失去孩子及調轉遺體的二次傷害。醫院方面未來也將制定更完善的行政規則，避免再發生類似的錯誤。

25歲孕婦新生嬰兒出生2小時死亡

綜合外媒報導，事發於巴西戈亞斯州（Goiás）阿瓜斯林達斯市（Águas Lindas）1間醫院，在今年3月12日，25歲孕婦因為劇烈腹痛而被送往醫院，她翌日誕下嬰兒，因由於是早產嬰，該新生嬰兒在出生後2小時死亡，母親數日後也出院。

36歲母親在同醫院誕下早產嬰兒亦身亡

而同院有另1名36歲母親，在3月25日被送進醫院進行緊急分娩手術，可惜她的嬰兒也是早產，在出生數個小時後證實死亡。

到了3月26日，25歲母親為兒子安排後事，到醫院領取兒子的遺體，當時遺體由工作人員放在白色的小棺木中，並且在當日便完成下葬。然而在3月27日，醫院才致電通知殯儀館，告知對方誤將另1位產婦的嬰兒遺體誤給了25歲母親。

院方通知母親嬰兒遺體被調轉

25歲母親接獲殯儀館的通知時，一度以為收到詐騙電話，直至警方要求她到警處，她見到另1位涉事母親，才知悉雙方的嬰兒遺體被醫院調換。由於對方亦已把孩子下葬了，故她們只好向官方申請挖出孩子的遺體，確認後再安排後事。

院方承諾協助事主尋求法律協助及心理輔導

涉事醫院事後表示，院方在新生兒下葬後才發現出錯，已立刻通知家屬致歉。院方表示會協助事主尋求法律及心理輔導，以度過失去孩子及調亂遺體的二次傷害。醫院方面未來也將制定更完善的行政規則，避免再發生類似的錯誤。

延伸閱讀：

城巴阿婆逼讓關愛座： 唔識讓老人？港女霸氣KO　阿婆後續尷尬了

讓座爭議！關愛座女生睡覺被踹醒　大媽迫讓座起腳踢遭乘客們制止

文章授權轉載自《香港01》

嬰兒 早產 母親

相關新聞

從台灣引進的山羌，成為肆虐日本關東的外來種害獸？

春天到來，應該是萬物滋生，一切欣欣向榮，代表著新的一年到來，不過住在日本千葉縣的人們，卻是遇到外來種生物的侵擾而苦不堪言。目前數量相當龐大的外來種，竟是來自台灣的山羌。

疑12歲女兒遭性侵…她怒斷男友「禍根」 再亂刀剌死焚屍洩恨

巴西發生女友狠割男友下體兼焚屍案。1名43歲女子回家驚見男友與她的未成年女兒同床，質疑女兒遭男友性侵，一怒之下便向男友下藥，再趁機割去對方陰莖，並狂刺死他，事後將男友遺體拖至戶外焚燒，被鄰居見到報警揭

雙重傷害！2孕婦早產嬰雙亡…醫院誤給遺體 孩子早下葬母悲痛掘出

巴西醫院發生離譜醫療失誤！院方誤將2名嬰兒屍體調換，為喪嬰母親再次帶來悲痛！當地2名孕婦，早前分別誕下早產的嬰兒，惟嬰兒出生不久後離世。其中1位媽媽到醫院領取嬰兒的遺體，並安排下葬後，翌日才收到院方通

影／劈腿成性變多妻之王！ 美國男擁5妻11子共築家庭

美國洛杉磯一名男子過去曾經劈腿成癮，常常出軌、說謊。不過最後他決定接受「多重伴侶」生活，一口氣娶進5名妻子，還生下11個孩子...

偷拿228元車資遭開除 日本公車司機274萬退休金全沒收

日本京都一名資深公車司機，因偷拿乘客的1,000日圓車資（約新台幣228元）車資，遭到公司開除，更因此失去高達1,200萬日圓（約新台幣274萬元）的退休金...

影／戰鬥民族老了還是勇！俄8旬嬤6樓墜落砸凹車 還能走路求救

俄羅斯一名80歲阿嬤日前從自家六樓窗戶墜落，竟奇蹟般地毫髮無傷，還自己站起來走路求救。整起過程被監視器拍下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。