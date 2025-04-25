疑12歲女兒遭性侵…她怒斷男友「禍根」 再亂刀剌死焚屍洩恨
巴西發生女友狠割男友下體兼焚屍案。1名43歲女子回家驚見男友與她的未成年女兒同床，質疑女兒遭男友性侵，一怒之下便向男友下藥，再趁機割去對方陰莖，並狂刺死他，事後將男友遺體拖至戶外焚燒，被鄰居見到報警揭發事件。女子被控「加重謀殺罪」，警方正通緝1名17歲少年幫兇。
綜合外媒報道，被捕人為43歲女子埃莉卡（Erica Pereira da Silveira），涉殺害47歲男友埃弗頓（Everton Amaro da Silva）。
懷疑男友性侵女兒 怒割男友陰莖
事發今年4月11日，在巴西米納斯吉拉斯州，埃莉卡返家後，發現埃弗頓與她只有12歲的女兒躺在床上，她懷疑女兒遭男友性侵，在怒火之下，對男友下藥，再用刀割下對方的陰莖，並狂刺他致死，將遺體拖到住處附近的灌木叢中縱火焚燒，鄰居揭發報警，警方趕抵時屍體仍在燃燒中。
17歲少年幫兇被通緝
警方在埃莉卡住所起出作案木棍、鐵捧及其手機，控以她嚴重謀殺罪，因她在對方沒有反抗能力下犯案。警方表示，案發現場疑似有性侵事件發生，由於被捕人及男友可能有吸毒或酗酒，因此須再作進一步調查，並通緝1名涉嫌協助被捕人處理埃弗頓屍體的17歲少年曾。
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文章授權轉載自《香港01》
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