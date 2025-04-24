影／劈腿成性變多妻之王！ 美國男擁5妻11子共築家庭

美國洛杉磯一名男子過去曾經劈腿成癮，常常出軌、說謊。不過最後他決定接受「多重伴侶」生活，一口氣娶進5名妻子，還生下11個孩子，讓他覺得現在的愛情生活真誠又自在。

據《太陽報》（The Sun）報導，30歲的傑姆（Jame Barrett）現在和5位「太太」一起生活，她們分別是29歲的卡麥蓉（Cameron）、31歲的潔西卡（Jessica）、28歲的瑞塔（Reta）、30歲的蓋比（Gabby）和30歲的黛安娜（Diana）。傑姆和卡麥蓉與潔西卡已經交往13年，瑞塔8年，蓋比7年，黛安娜4年。他們共有11個孩子，年齡介於12歲至11個月。

傑姆接受訪問時坦言說自己一直很追求「生活多樣性」，所以也展現在感情上。過去他沒辦法在一對一的關係中誠實，常常覺得內在既壓抑又衝突。現在他終於不用再隱藏真正的自己，「這樣的愛讓我更成熟、成長，也更平靜」。

雖然要和那麼多伴侶生活在同一個屋簷下，不論是情緒或財務上都帶給他更大的負擔，但傑姆認為好處比挑戰更多。這麼多人一起住，有更多人互相幫忙照顧小孩，也能達成他心中建立大家庭的夢想。

對於這樣的非主流關係，傑姆的太太們坦承，偶而還是會有吃醋、無法單獨相處等情況，但傑姆強調，他們這麼做是因為所有人都在這樣的愛中找到歸屬感，希望透過分享自身經驗，打破社會對多重伴侶的刻板印象。