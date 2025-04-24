偷拿228元車資遭開除 日本公車司機274萬退休金全沒收

日本京都一名資深公車司機，因偷拿乘客的1,000日圓車資（約新台幣228元）車資，遭到公司開除，更因此失去高達1,200萬日圓（約新台幣274萬元）的退休金。雖然男子遭到重罰，卻沒有因此悔過，反而認為是執法過當。雖然他試圖上訴，卻被最高法院駁回，最後還是得面臨慘痛代價。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在2022年。京都市交通局檢查車內行車紀錄器時，發現一名已有29年資歷的資深司機，未依規定將乘客交付的1,000日圓車資投進收費機，而是偷偷塞進自己口袋。雖然該名男子不肯承認犯行，最後仍遭到開除，並取消所有退休金。

男子一度向京都市提告，指控市政府處分過當。雖然第一審法院支持市政府做法，但上訴法院一度認為「懲罰過重」，撤銷原判。然而，日本最高法院以「此舉嚴重損害社會對公共運輸的信任」為由，於本月重申原判決有效，駁回司機訴求。

京都交通局也對最高法院的裁定表示肯定。該局負責人平井慎一（Shinichi Hirai）接受媒體採訪時表示，每一位司機都是獨立作業，負責處理公帑。如果不嚴加處理這類事件，可能會導致公共運輸管理鬆散，進而損害公眾信任，因此交通局對此類貪污事件絕不輕恕。

這起事件也引發日本輿論兩極討論，有人認為罰得太重，也有人支持嚴懲以正視聽，認為公務員應該以最高誠信標準為行為準則。