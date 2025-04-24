影／戰鬥民族老了還是勇！俄8旬嬤6樓墜落砸凹車 還能走路求救
俄羅斯一名80歲阿嬤日前從自家六樓窗戶墜落，竟奇蹟般地毫髮無傷，還自己站起來走路求救。整起過程被監視器拍下，引發網友討論瘋傳。
據ODDITYCENTRAL報導，這起驚險的意外發生在4月17日。葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）一名不具名的老婦人當時在家中擦窗戶，疑似一時疏忽失足，直接從六樓墜落。老婦人重重砸在一輛停在樓下的汽車車頂上。從事後曝光的照片中可以看到，車頂已經嚴重凹陷，撞擊力道相當驚人。
令人難以置信的是，該名老婦竟在落地數秒內就自己爬起來，更若無其事地走到鄰居門口求助。鄰居立刻協助老婦報警送醫，幸好經過檢查後，確認老婦的身體並無大礙，只需要留在醫院接受觀察。
俄媒《E1.RU》報導指出，警方調查後已經排除他殺可能，初步判定是老婦人因為擦窗戶不慎墜落。這起事件讓車主超級傻眼，他在受訪時表示，自己從窗戶往外一看，就看到老婦躺在他車上。雖然愛車遭殃，但對方竟能毫髮無傷地生還，也讓車主感嘆實在是「命大」。
雖然已年逾八旬，老婦的身體竟然能承受墜落六層樓的衝擊，甚至沒有任何致命傷或骨折，也讓不少網友說她是「超人阿嬤」，認為這是「奇蹟中的奇蹟」。
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