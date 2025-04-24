要不要當朋友？科學家揭密全由氣味決定 連三餐都藏訊號

有沒有緣分當朋友，原來靠鼻子「聞」得出來？美國康乃爾大學（Cornell University）近期一項研究發現，女性光靠嗅覺就能預判是否會喜歡對方，甚至在第一次見面之前就已經靠「鼻子先決定」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究發表在《科學報告》（Scientific Reports）期刊。研究第一作者蓋比（Jessica Gaby）表示，一個人的自然體味，通常還混合了日常使用的香水、沐浴乳、體香劑等。甚至連三餐吃了什麼，也都會傳遞出交友訊號。

該研究共同作者扎亞斯（Vivian Zayas）是康乃爾大學的心理學教授。她受訪時表示，人與人面對面互動時，會接收到很多訊息。而身體氣味這件事雖然隱晦，卻在關係初期就影響了對彼此的喜好。

研究團隊招募了40名18至30歲的女性，安排一場類似快速相親的活動。受試者在活動前拍照，並穿著純棉T恤12小時從事日常活動，將自身氣味與日用品氣味留在衣物中，形成專屬的「外交氣味」。

在見面聊天前，每位受試者都要先嗅聞其他受試者的T恤，針對該氣味的友誼潛力做評分，接著再參加10輪每次4分鐘的面對面互動。互動結束後，受試者必須再重聞一次衣服，並重新給予評分。

結果顯示，女性受試者根據氣味預測對某人的好感度，和實際交談後的印象有高度吻合，證實嗅覺真的會影響女性的交友直覺。不過這些評價並非固定不變，如果受試者互動時有愉快的對話，原本沒那麼喜歡的氣味，後來反而讓人覺得舒服；而若是對話冷場，氣味也就瞬間變得「不討喜」。