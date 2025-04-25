聖誕夜全毀！披薩店遲到1小時「太忙取消」 他氣炸開告1理由敗訴

根據「婦人公論.JP」報導，日本經濟新聞採訪小組將眾多民事及刑事案件編撰成一本社會寫實小說《難道我被開除了嗎？──那些不知為何鬧上法庭者的自白》（暫譯，まさか私がクビですか？─なぜか裁判沙汰になった人たちの告白），於三月中出版，其中有篇關於外送餐點未到、鬧上法庭的故事。一名男性因聖誕夜訂購披薩延遲超過50分鐘仍未送達，憤而向披薩業者提告，要求精神賠償10萬日圓（約新台幣23,000元）。

事件發生於2022年，居住在京都市的男子與前妻及兩名女兒相約共度聖誕夜。他特地預訂了孩子們從小喜愛的連鎖披薩品牌，希望簡單慶祝這可能是全家難得團聚的最後機會。但披薩在預定的晚上7點15分遲遲未送達，男子致電店家後僅得到「太忙」的回應，最後在等待52分鐘後取消訂單。雖然獲得全額退款，但男子仍認為店家管理不善，導致團聚時光被破壞，因此決定提告。

披薩業者主張，預定時間僅供參考，法律上並無「準時送達」的義務。並強調當日訂單暴增，外帶需求更超出預期，已盡力控管訂單數量。法院雖然認同「延遲送達屬常見現象」，也考量原告最終未受實際財務損失，且可改換其他餐點，判原告敗訴。不過，法院也明言，業者接受時間指定的預約，等同承諾應於前後15分鐘內送達，並未完全採信其「盡力即可」的主張。

本案在京都地方法院、大阪高等法院均被駁回後，男子仍上訴至最高法院，最後亦未能改判。但法院對業者「時間到貨僅為努力目標」的說法畫下界線，也突顯在外送服務普及的今日，準時配送逐漸成為消費者衡量服務品質的重要指標。