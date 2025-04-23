快訊

聚餐結束出車禍「同事撞同事」1死2傷皆西堤員工 王品回應了

國民黨贏了！中興山莊土地遭黨產會追徵32億元 判決撤銷處分

川普考慮大幅削減對陸關稅 某些品項下調逾一半「可能幅度曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

8歲男童跳彈床遭怪風吹至6公尺高空 飛越圍牆再墜地僅受輕傷

香港01／ 撰文：桃樂斯
男童意外後，即時被送往醫院進行檢查。（網上影片截圖）
男童意外後，即時被送往醫院進行檢查。（網上影片截圖）

天使出手保護？美國發生1宗離奇意外，有男童在玩跳彈床時，突然被怪異強風吹至6公尺高空，由於事出突然，母親只能目睹兒子被怪風捲走，飛越2道圍牆，在空中繞了一圈後，再跌落地上。但令人意外的是，男童事後竟然清醒，能和母親如常對答，並準確說出自己姓名及年齡，送院後證實只是受輕傷，結果亦令醫生感到震驚。

男童母親形容「我知道有天使在保護我的兒子，因為祂們接住了他」，認為兒子能存活是個奇蹟，同時藉由是次意外，提醒其他家長謹記要把跳彈床牢牢緊綁在地上，否則遇上強風，彈床將會像大型風箏一樣飛上半空。

8歲男童跳彈床 被怪風吹至6公尺高空

綜合外媒報道，事發地點為美國猶他州西南部的聖喬治市（St. George）一處住宅。當時8歲男童史密斯（Jake Smith）正與家人探望住在當地的親戚，當天天氣晴朗，史密斯在親戚家後院跳彈床時，突然被一陣怪風吹起至20英尺（約6公尺）的高空，並飛越2道圍牆，在空中繞了一圈後，再跌落到地上。

高空墮地仍清醒 準確說出姓名及年齡

史密斯的母親雪莉（Shellie）在旁目擊整個過程，形容事出突然，「事情發生得太快，沒有任何預兆」。當史密斯掉落地上時，她即時上前查看對方情況，離奇的是兒子竟然絲毫無損，並詢問她是否在做夢。雪莉向兒子強調「這不是夢，這是真的」。雖然史密斯之後能坐起身，並準確說出自己姓名及年齡，「就像什麼事都沒發生一樣」，但雪莉亦立刻將其送院進行檢查。

僅受輕傷醫生感震驚

醫生之後確認史密斯只是擦傷，以及輕微腦震盪，檢查結果令醫生相當意外，並向雪莉表示「在這種情況下，通常不會得到這樣的結果」。事後史密斯和父母接受傳媒訪問，雪莉感激兒子僥倖存活，認為是天使暗中保護兒子，「我知道有天使在保護我的兒子，因為祂們接住了他，今天兒子能和我在一起真是個奇蹟」。

父母提醒跳彈床需緊綁在地上 免像巨型風箏飛上天

史密斯父母希望藉由是次意外，提醒其他家長謹記要把跳彈床牢牢緊綁在地上，否則遇上強風，彈床將會像大型風箏一樣飛上半空。史密斯則「經一事長一智」稱，下次玩跳彈床時會更小心詢問父母「你的螺栓固定好了嗎？」。

另一男童亦只是擦傷

事發當天其實還有另一名男童和史密斯一起玩跳彈床，他同樣被怪風吹起，所幸也只是擦傷和出現瘀青而已。

延伸閱讀：

尷尬！港鐵短裙女遇怪風…裙吹起走光 1招神應對獲激讚：好優雅

怪風吹襲！男子慘被風箏扯上12公尺半空 懸掛60秒驚嚇畫面曝光

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

8歲男童跳彈床遭怪風吹至6公尺高空 飛越圍牆再墜地僅受輕傷

天使出手保護？美國發生1宗離奇意外，有男童在玩跳彈床時，突然被怪異強風吹至6公尺高空，由於事出突然，母親只能目睹兒子被怪風捲走，飛越2道圍牆，在空中繞了一圈後，再跌落地上。但令人意外的是，男童事後竟然清醒，能和母親如常對答，並準確說出自己姓名及年齡，送院後證實只是受輕傷，結果亦令醫生感到震驚。

遭人獸繼父性侵… 她假裝玩「蒙眼」 取刀狂斬「斷根」

加害者以為自己能控制全局，但受害人的還擊力度往往令人難以預計！印度1名24歲女子不堪遭到繼父性侵，借意提議蒙眼增加性趣，然後趁繼父不留意之際，取刀猛砍對方。當地有報道指出，繼父身中多刀，甚至遭到「斷根」。

男嬰出世45日接受割禮嚴重出血慘死 警拘父母和無牌醫生共3人

不少家長擔心兒子包皮過長或出於宗教原因，就會聘請醫生為兒子割包皮。西班牙1對父母向1名沒有醫學背景的男子支付100歐元（約880港元），要求對方為其45日大的兒子進行「割禮」。在沒有實施必要衛生措施下，無牌醫生進行非法割禮，結果導致男嬰下體大量出血，送院不治，警方事後拘捕3人，案件正在審理。

19歲女遭綁架餵藥！7天內被23男性侵 9人落網包括性犯罪集團頭目

印度發生駭人聽聞的綁架輪姦案。1名19歲女子回家途中遭綁架擄走，7天內更被下藥和帶到不同地方，其間總共遭到23名男子輪姦，淫男逞慾後將她置之不理。家人見受害人遲遲未返，於是報警，而她獲救時仍然受到藥物影響而神智不清，2天後才能交代案件。警員經調查後拘捕其中9人，當中1名被捕男子被指是性犯罪集團頭目，他更有性罪行紀錄。案件在當地引起公憤，民眾更企圖襲擊被捕男子，而警方正追緝其他疑犯歸案。

美國紐約一對母子倒斃家中 4歲女童伴屍4週靠食巧克力存活

美國紐約布朗克斯區一棟公寓住著一位38歲母親科頓（Lisa Cotton）、其8歲兒子納齊爾（Nazir Millien）和4歲女兒普蘿米絲（Promise Cotton），但上周五（4月18日）科頓的大女兒登門時才發現，母親和弟弟倒斃家中，屍體腐爛且「滿身爬蟲」，只有4歲妹妹靠食巧克力才倖存。

男童舔麵包家長護航「誰沒闖禍過」？店家衰被檢討：全部加蓋

根據「中央日報日語版」報導，近日有一段小孩在韓國首爾人氣麵包店舔麵包的影片在社群媒體上瘋傳，引發網友怒火與廣泛討論。事件發生在首爾聖水洞某間知名麵包店，一名外國觀光客拍下男童當眾舔麵包並上傳到社群媒體，影片隨即在網路社群流傳，許多網友批評行為失當，也質疑店家衛生管理不周。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。