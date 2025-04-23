遭人獸繼父性侵… 她假裝玩「蒙眼」 取刀狂斬「斷根」

加害者以為自己能控制全局，但受害人的還擊力度往往令人難以預計！印度1名24歲女子不堪遭到繼父性侵，借意提議蒙眼增加性趣，然後趁繼父不留意之際，取刀猛砍對方。當地有報道指出，繼父身中多刀，甚至遭到「斷根」。

警方接報到場，獲悉女受害人遭受性侵被迫而傷人後，仍因應案情將她拘留。警方正跟進案件，而繼父女均被捕，將會檢控繼父性侵，而女子則被控企圖謀殺。

56歲繼父性侵24歲繼女

當地媒體於今年3月報道，據了解，受害24歲女子的母親大約2年前改嫁，和56歲丈夫住在納拉索帕拉（Nalasopara）東部1個貧民窟，受害女子數個月前搬來同住，卻遭到繼父性侵，她最終忍無可忍決定反擊。

受害人還擊狂斬繼父 據報將其「斷根」

2025年3月24日（周一）下午約3時，繼父打算在屋內重施故技，而受害女子提議用衣物蒙眼增加性趣，繼父亦表示同意，而女子趁繼父不為意時，用廚房刀向他猛刺。繼父中刀後負傷浴血逃走，女子則持刀追斬。事件驚動街坊拍片和報警，有人勸喻女子停手，而她當場爆出犯案動機，直指遭繼夫性侵。

2人同被捕 將控性侵及企圖謀殺

警員接報到場，並將傷人女子拘捕，而其繼父則多處受傷，包括頸胸位置中召，下體甚至遭到「斷根」，已送到醫院搶救，但未知下體能否駁回。警方正調查這宗性侵傷人案，２人均被捕，分別將會以涉嫌性侵和企圖謀殺等罪名作出檢控。

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文章授權轉載自《香港01》