男嬰出世45日接受割禮嚴重出血慘死 警拘父母和無牌醫生共3人

不少家長擔心兒子包皮過長或出於宗教原因，就會聘請醫生為兒子割包皮。西班牙1對父母向1名沒有醫學背景的男子支付100歐元（約3700台幣），要求對方為其45日大的兒子進行「割禮」。在沒有實施必要衛生措施下，無牌醫生進行非法割禮，結果導致男嬰下體大量出血，送院不治，警方事後拘捕3人，案件正在審理。

外媒於4月報道，涉事父母來自西非國家馬里（Mali），住在西班牙市鎮濱海羅克塔斯（Roquetas de Mar Norte ），最近產下男嬰。4月13日，他們要求1名沒有醫學背景的男子上門，為其45日大的兒子進行「割禮」割包皮，報酬是100歐元（約3700台幣）。

無衛生措施 男童下體大出血身亡

該名無牌醫生在無做足衛生措施下進行非法割禮，最終男嬰下體嚴重失血，父母立即將兒子送到醫療中心，但最終傷重不治。醫護人員認為傷勢有可疑，於是通知警方，警員接報調查，以涉嫌鹵莽殺人罪名拘捕3人。

父母禁止離境 「醫生」還押候審

案件日前審理，該名人父發表聲明，表示妻子「由於身體狀況不佳，所以無法上庭作供」，事後該對夫妻獲准保釋，但被禁止離境，每月1日及15日均要出庭報到，至於「醫生」還押候審。

割禮在全球多個宗教和文化比較普遍，西班牙並非首次發生類似悲劇，輕則完全切除陰莖，重則死亡，不少國家規定相關手術必須由註冊醫生在醫療機構內進行。

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文章授權轉載自《香港01》