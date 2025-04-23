19歲女遭綁架餵藥！7天內被23男性侵 9人落網包括性犯罪集團頭目

印度發生駭人聽聞的綁架輪姦案。1名19歲女子回家途中遭綁架擄走，7天內更被下藥和帶到不同地方，其間總共遭到23名男子輪姦，淫男逞慾後將她置之不理。家人見受害人遲遲未返，於是報警，而她獲救時仍然受到藥物影響而神智不清，2天後才能交代案件。警員經調查後拘捕其中9人，當中1名被捕男子被指是性犯罪集團頭目，他更有性罪行紀錄。案件在當地引起公憤，民眾更企圖襲擊被捕男子，而警方正追緝其他疑犯歸案。

7天內遭23男輪姦 受害人獲救仍然神智不清

當地媒體報道，19歲受害人和家人住在瓦拉納西市（Varanasi），2025年3月29日前往朋友住所，但一直沒有返家，而且失去聯絡，家人遂報警求助。直到4月4日，警方尋獲受害人，當時她未能即時交代到事發經過，4月6日才通知家人自己遭到輪姦。

事發於3月29日晚上，受害人回家途中，懷疑遭到1名男子綁架，繼而被帶到往蘭卡（Lanka）1間咖啡店，對方和另1名朋友趁機將她性侵。之後受害人遭到下藥，被帶到不同地方例如酒店等場所，7日天內總共遭到23人輪姦，即使受害人尖叫反抗，但都於事無補，甚至數次被遺棄街頭，眾人逞慾後將她置之不理，最終受害人獲救回家。

由於受到藥物影響，受害人獲救後一直神智不清，2天後才恢復知覺交代案件。

警拘9人 其中人被指是性犯罪集團頭目

警方經調查後，公開其中12人身份，同時拘捕9名涉案男子，分別是維什瓦卡瑪（Raj Vishwakarma）、德胡西亞（Ayush Dhoosia）、薩吉德（Sajid）、謝赫（Suhail Sheikh）、阿里（Danish Ali）、艾哈邁德（Imran Ahmed）、阿拉姆（Shabbir Alam）、汗（Sohail Khan），以及古普塔（Anmol Gupta），年齡介乎19至28歲，將會被落案起訴，警方正追緝其他在逃男子下落。

經營水煙吧男子疑是性罪集團頭目

被捕男子分別報稱商人、商店職員、酒店職員，以及學生等，其中1人經營水煙吧，被懷疑是性犯罪集團的頭目，2022年更被指涉嫌性罪行。案件在當地引起公憤，其中1名被捕男子被帶到醫院接受檢查時，有民眾試圖向他施襲。

延伸閱讀：

不滿前妻買尿片遲歸！獸父對8日大女兒先姦後殺 被判2次終身監禁

姊控同父異母弟性侵逾20次！弟脫強姦罪原因曝光 最後因這罪入獄

文章授權轉載自《香港01》