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爸爸帶兒當場放生？二寶媽目擊美食街驚人一幕怒「他丟著就走」

聯合新聞網／ 綜合報導
美食街人潮川流不息，家長需看緊小孩的動靜。情境示意圖。圖/ingimage
美食街人潮川流不息，家長需看緊小孩的動靜。情境示意圖。圖/ingimage

根據日媒「まいどなニュース」報導，一則在社群平台X上流傳的貼文引發眾網友關注。發文者@sake_peach04 分享自己在美食廣場目擊一名年幼男童被獨自留在現場、父親長達一小時不見人影，讓她憤怒又擔憂，直呼「怎麼能把孩子丟著就走？」

事件發生時，這位名為「Sake」的二寶媽正在和孩子共進午餐，注意到隔壁桌一名疑似學齡前的男孩，父親對說了句「爸爸沒時間了，你在這裡等一下可以嗎？」便離開現場。15分鐘過後仍不見父親身影，Sake忍不住上前關心，小男孩則靜靜咬著甜甜圈、翻閱圖畫書，怯生生的告訴她：「爸爸去工作了，要一個小時才會回來。」

男童雖然似乎理解父親的話，卻露出明顯的不安神情，像是在向她尋求協助。Sake當下將情況通報給店員，並在貼文中質疑，父親怎麼忍心將孩子單獨留在公共場所這麼久？而且「是什麼工作會只要離開一個小時？」有幾位網友推測「是去跟外遇對象見面了吧？」她也分享作為一位正照顧1歲半幼兒的母親，深知「幾秒的疏忽就可能釀成危險」，希望更多家長正視兒童在公共空間可能面臨的性騷擾、誘拐等風險。

這篇貼文引發上萬人討論，不少網友表示心疼男孩、為二寶媽的行動喝采，也有人批評父親太過草率。此事件也再度喚起社會對兒童安全與托育困境的關注，提醒大人在忙碌之餘，更不能忽略孩子的基本安全與心理需求。

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