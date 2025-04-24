快訊

收編怕生浪貓「餵肉泥秒變乖」她直呼撿到天使 眼尖網友卻發現真相不單純

川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

觀光客寧願吃超商！京都日式旅館曝「不供餐」背後辛酸：廚餘堆積如山

聯合新聞網／ 綜合報導
京都觀光潮帶給眾多業者和民眾很大的挑戰。京都示意圖。圖/ingimage
京都觀光潮帶給眾多業者和民眾很大的挑戰。京都示意圖。圖/ingimage

根據日媒「東洋経済Online」報導，京都旅館近年悄悄出現一股「不供餐」的趨勢，愈來愈多老字號旅館選擇不再提供傳統的一泊二食服務。這不單是因為人手不足，更源自外國觀光客對日式料理期待與實際體驗間的落差，引發諸多誤解與抱怨

報導指出，某家百年歷史的京都料理旅館A，自料理長退休後停止提供晚餐，僅保留簡單的自助式早餐。業者表示，九成住客為外國旅客，但多數人原本期待的是社群媒體上介紹的拉麵和充滿霜降牛肉的壽喜燒，所以預約了附早餐和晚餐的方案。但沒想到實際上到了京都後，對豆腐、煮物等清淡的傳統料理接受度不高，許多人在首餐後便要求取消剩餘餐食，寧願去速食店和便利商店購買。廚餘堆積如山，業者苦不堪言，語言溝通困難也讓退款與爭議不斷，影響營運士氣。

除旅館A外，其他旅館也紛紛轉型。旅館B取消便當方案，改由員工協助訂位熱門餐廳；旅館C則全面改為不附餐的純住宿型態；而旅館D則在餐點中加入壽喜燒與涮涮鍋等「觀光客友善料理」，成功提升滿意度與銷售量。各家旅館在調整策略之餘，也透露過度依賴外國客源的隱憂，擔心國際情勢或疫情再次打擊觀光產業。

京都旅館業者正面臨轉型關鍵期，傳統與創新、地方文化與全球市場間的拿捏成為當前最大課題。如何在保持日式待客精神的同時，兼顧多元需求與營運現實，將是未來能否穩健生存的關鍵。

京都 抱怨 早餐 溝通 觀光客 語言

延伸閱讀

帶睡袋運動成新風潮？24小時健身房遭濫用 會員待整夜當旅館

自煮省錢時代不再？物價高漲食材更貴 日本家庭轉向平價外食

外國網紅電車內大放音樂、月台翻筋斗！日網怒轟「滾回自己國家」

京都住宿稅調漲了！每人每晚最高收取1萬日圓 預計明年3月起實施

相關新聞

爸爸帶兒當場放生？二寶媽目擊美食街驚人一幕怒「他丟著就走」

根據日媒「まいどなニュース」報導，一則在社群平台X上流傳的貼文引發眾網友關注。發文者@sake_peach04 分享自己在美食廣場目擊一名年幼男童被父親獨自留在現場、長達一小時不見人影，讓她憤怒又擔憂，直呼「怎麼能把孩子丟著就走？」

觀光客寧願吃超商！京都日式旅館曝「不供餐」背後辛酸：廚餘堆積如山

根據日媒「東洋経済Online」報導，京都旅館近年悄悄出現一股「不供餐」的趨勢，愈來愈多老字號旅館選擇不再提供傳統的一泊二食服務。這不單是因為人手不足，更源自外國觀光客對日式料理期待與實際體驗間的落差，引發諸多誤解與抱怨。

8歲男童跳彈床遭怪風吹至6公尺高空 飛越圍牆再墜地僅受輕傷

天使出手保護？美國發生1宗離奇意外，有男童在玩跳彈床時，突然被怪異強風吹至6公尺高空，由於事出突然，母親只能目睹兒子被怪風捲走，飛越2道圍牆，在空中繞了一圈後，再跌落地上。但令人意外的是，男童事後竟然清醒，能和母親如常對答，並準確說出自己姓名及年齡，送院後證實只是受輕傷，結果亦令醫生感到震驚。

遭人獸繼父性侵… 她假裝玩「蒙眼」 取刀狂斬「斷根」

加害者以為自己能控制全局，但受害人的還擊力度往往令人難以預計！印度1名24歲女子不堪遭到繼父性侵，借意提議蒙眼增加性趣，然後趁繼父不留意之際，取刀猛砍對方。當地有報道指出，繼父身中多刀，甚至遭到「斷根」。

男嬰出世45日接受割禮嚴重出血慘死 警拘父母和無牌醫生共3人

不少家長擔心兒子包皮過長或出於宗教原因，就會聘請醫生為兒子割包皮。西班牙1對父母向1名沒有醫學背景的男子支付100歐元（約880港元），要求對方為其45日大的兒子進行「割禮」。在沒有實施必要衛生措施下，無牌醫生進行非法割禮，結果導致男嬰下體大量出血，送院不治，警方事後拘捕3人，案件正在審理。

19歲女遭綁架餵藥！7天內被23男性侵 9人落網包括性犯罪集團頭目

印度發生駭人聽聞的綁架輪姦案。1名19歲女子回家途中遭綁架擄走，7天內更被下藥和帶到不同地方，其間總共遭到23名男子輪姦，淫男逞慾後將她置之不理。家人見受害人遲遲未返，於是報警，而她獲救時仍然受到藥物影響而神智不清，2天後才能交代案件。警員經調查後拘捕其中9人，當中1名被捕男子被指是性犯罪集團頭目，他更有性罪行紀錄。案件在當地引起公憤，民眾更企圖襲擊被捕男子，而警方正追緝其他疑犯歸案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。