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美國紐約一對母子倒斃家中 4歲女童伴屍4週靠食巧克力存活

香港01／ 撰文：莊勁菲
圖為38歲的母親Lisa Cotton。（Facebook/ Lisa Cotton）
圖為38歲的母親Lisa Cotton。（Facebook/ Lisa Cotton）

美國紐約布朗克斯區一棟公寓住著一位38歲母親科頓（Lisa Cotton）、其8歲兒子納齊爾（Nazir Millien）和4歲女兒普蘿米絲（Promise Cotton），但上周五（4月18日）科頓的大女兒登門時才發現，母親和弟弟倒斃家中，屍體腐爛且「滿身爬蟲」，只有4歲妹妹靠食巧克力才倖存。

據《紐約時報》報導，科頓的鄰居們抱怨已經聞到幾週的臭味，鄰居柯爾森（Sabrina Coleson）則告訴警方，已經2週沒有見過這家人。

柯爾森指控，在發現屍體前一天，兒童服務管理局（ACS）的社工曾到場敲過門：「他們在健康檢查的前一天來過這裏按門鈴，但什麼也沒做。」社工最後離開了。

警方上周二接到匿名報警電話後，也曾上門。但他們沒有發現異常氣味，只好先申請破門入屋的許可。

直到上周五晚上，科頓的父親休伯特（Hubert Cotton）接到科頓房東電話，詢問她是否已經搬走，休伯特才讓大外孫女上門查看。結果發現母弟慘狀，救出妹妹並報警。

警方表示，科頓患有哮喘，可能因心臟驟停去世，或導致早產且需使用餵食管的納齊爾餓死。

科頓曾因涉嫌忽視兒童而受到ACS的起訴。2021年還被發現在路上劇烈搖晃女兒的嬰兒車，並點燃假髮，最終因遺棄兒童罪被捕。

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文章授權轉載自《香港01》

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