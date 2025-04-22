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男童舔麵包家長護航「誰沒闖禍過」？店家衰被檢討：全部加蓋

聯合新聞網／ 綜合報導
開放式陳列的食品沒有保護措施，常有意料之外的風險。麵包示意圖。圖／ingimage
開放式陳列的食品沒有保護措施，常有意料之外的風險。麵包示意圖。圖／ingimage

根據「中央日報日語版」報導，近日有一段男童在韓國首爾人氣麵包店舔麵包的影片在社群媒體上瘋傳，引發網友怒火與廣泛討論。事件發生在首爾聖水洞某間知名麵包店，一名外國觀光客拍下男童當眾舔麵包並上傳到社群媒體，影片隨即在網路社群流傳，許多網友批評行為失當，也質疑店家衛生管理不周。

事件延燒後，自稱是該名小孩父親的網友在社群上發表聲明，為孩子辯護。他表示，孩子只是出於好奇「稍微嘗了一下」，不應因此被放大檢討。他反問網友：「你們小時候都沒闖禍嗎？」並認為與其責怪小孩，不如當作「孩子對什麼事都很好奇」看待即可。但這番言論未能平息眾怒，反而進一步激起「家長才是問題所在」的批評聲浪。

網友紛紛留言表示：「難怪會出現禁止兒童進入的區域」、「若是我家小孩這樣，我一定會道歉」、「不是孩子的錯，是家長沒教好」，認為身為家長應該當場制止不當行為。此外，也有不少人關注到店家的陳列方式過於開放，質疑衛生安全。有網友指出：「那樣擺放容易沾灰塵」、「我從不買沒有遮蓋的麵包」、「歐洲多數麵包都放在櫃台後面或玻璃櫃裡，比較乾淨」。

在爭議擴大後，該店應所屬行政區要求，已自16日起全面更改陳列方式，所有麵包一律加上蓋子。雖然當地法規未強制規定麵包需密封包裝，但區公所表示未來將持續建議相關業者能採取更妥善的方式處理。

小孩 首爾 麵包

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