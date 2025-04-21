日男為騙6億保險金殺人！向受害人注射96%酒精致亡 過程極荒謬

為得到保險金而殺人的個案並不罕見，但日本有男性竟為了騙取保險金，不惜殺死一名男大學生當自己的替身，再企圖以利用自己弟弟的身分得到財產。據悉被告名下的保險金金額有逾6億日圓（約新台幣1.4億元），而他在犯案前亦曾500多次在網上搜索與殺人有關的關鍵字詞。

日媒廣島新聞TSS報導指，廣島市西區的33歲被告南波大祐人，因犯謀殺罪和詐欺罪被起訴。他涉嫌2021年11月於一家愛情酒店裏強迫當時21歲的男大學生安藤魁人大量飲酒並服用安眠藥，用注射器將酒精注射到他的體內，導致他失去知覺並因嘔吐而窒息死亡。

審判在案發兩年多後才進行，但因被告一直保持緘默，至今仍不清楚他的犯案動機，亦不清楚兩人之間是否存在某種矛盾。而檢方在開庭陳述中就主張這是一宗「替身保險金殺人事件」。被告南波為自己投保，將弟弟立為受益人，然後把受害者作為自己的替身殺害，企圖在「死後」冒充自己弟弟，收取投在自己身上的保險金。

據悉被告南波與受害安藤於案發前9個月，因受害者在名古屋街頭邀請南波加入信奉的宗教團體而認識。之後兩人在LINE上保持聯絡，並相約在名古屋再會，這亦成為了南波首次試圖殺人。他將在廣島得到的蜂巢搬到名古屋一家酒店，並設置在房間內，打算令受害者安藤被黃蜂襲擊死亡。但帶著安藤回到酒店時，因酒店職員已經處理了蜂巢而計劃失敗。

不過南波並沒有就此放棄，與安藤在廣島見面時再次進行殺人計劃。先讓安藤飲用加了安眠藥的飲料，將意識朦朧的他背回飯店，再將酒精注入安藤的直腸。安藤因嘔吐物而窒息後，南波打電話給消防部門，假裝是自己弟弟，指哥哥被「蜈蚣咬傷」。又謊稱昏迷不醒的安藤身份是他自己「南波大祐」。而安藤被送往醫院後大約四個小時離世。

南波事前準備好注射器、導管及酒精含量96%的「SPIRYTUS」酒等，又偷用弟弟的保險卡騙取安眠藥，在犯案中使用。檢方指出南波為了獲取特殊災害保險還特意準備蜈蚣和蜂巢，明顯沈迷金錢，「抱有惡意動機、殺人經過精心策劃」。

在審判最後被告人表示「真誠地向死者家屬表示歉意。我願意真誠地面對我所犯下的罪行的嚴重性，過每天反思的生活」，首次道歉。而今日（7月2日）廣島地方法院宣佈判處南波30年有期徒刑，是有期徒刑中最重的刑期。

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文章授權轉載自《香港01》