快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

3歲童腹脹便秘嘔活蟲！開刀取出大量蛔蟲：裝滿3碗 染病原因曝光

香港01／ 撰文：夏洛特
印尼1名3歲男童的腸道被數十條蛔蟲寄生，早前出現腹脹便秘等不適情況，甚至在求醫期間吐出蛔蟲。示意圖／ingimage
印尼1名3歲男童的腸道被數十條蛔蟲寄生，早前出現腹脹便秘等不適情況，甚至在求醫期間吐出蛔蟲。示意圖／ingimage

為預防寄生蟲疾病，理應注意衛生及飲食安全！印尼1名3歲男童平日會喝未煮沸的水，又會赤腳涉水、徒手撿垃圾等，早前他出現腹脹便秘等不適情況，甚至在求醫期間吐出蛔蟲。

經醫生檢查後，發現男童的腸道有數十條蛔蟲寄生，而蛔蟲盤踞在他腸內，造成3處腸阻塞，情況十分危急，急需動手術取出寄生蟲，數量多到可裝滿了3個容器。所幸手術治療及時，男童現已康復並出院回家。

綜合外媒報導，這宗病例被收錄在《醫學病例報告雜誌》（Journal of Medical Case Reports），該名印尼3歲男童因腹部出現嚴重腫脹，伴隨發燒，而且已經3天無法排便，父母便帶他去求醫。醫院最初還以為男童只是單純便秘，誰知他翌日突然嘔吐並吐出蠕動的蟲。

數十條蛔蟲盤踞腸內

醫院為男童照腹部X光，發現出現「不明灰色腫塊」，疑為腸阻塞，於是緊急幫他進行探查性剖腹手術，其間發現他小腸的3個不同部位分別出現腸阻塞，相信是有數十條蛔蟲積聚腸內所致。

在發現男童被蛔蟲寄生後，院方為其進行血液檢查，並確定男童亦患有貧血。這是寄生蟲感染的常見警號，因為有些蠕蟲會吸食腸道血液，導致慢性失血和鐵含量降低。

手術取出大量蛔蟲

由於蛔蟲有機會引致腸穿孔，所以男童情況緊急，需盡快進行手術。為了取出蛔蟲同時減少創傷，醫生在男童的腸道切開一個小洞，然後以「擠奶」般的方式逐少將蛔蟲從創口中取出。照片可見，從男童腸中取出的蛔蟲數量甚多，甚至裝滿了3個容器。

最終男童經過手術及藥物等治療後，於術後7天康復出院，不過後續仍需定期服用杜蟲藥。

3壞習慣或導致蛔蟲寄生

報告亦指出男童衛生習慣欠佳，他平日會喝未經煮沸的水，平日也經常和朋友們赤腳到河裡玩耍，甚至會跟著祖父母到垃圾掩埋場，在沒有保護裝備下徒手撿垃圾，這些都可能是他感染蛔蟲的成因。醫生指如果男童不改善生活習慣，將可能再次受寄生蟲感染。

延伸閱讀：

這樣吃蔬菜出事！69歲婦吃這種菜體重狂減求醫 揭腸藏20cm蛔蟲

人貓共用水杯！內地男領養流浪貓 持續腹痛驚揭腸內全是吸血鉤蟲

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

還在演「野蠻東方」？《杜蘭朵公主》的歐洲中心主義

《杜蘭朵公主》卻明顯充斥著許多狗血又不合理的地方，也呈現著19世紀末至20世紀上半葉歐洲對中國的「東方主義式想像」，意即以片面的資訊將所謂的「東方」，乃至於其他「非西方」世界想像成一個古老、神秘，且不隨歷史進程改變而演進的一個沒有歷史的群體。

3歲童腹脹便秘嘔活蟲！開刀取出大量蛔蟲：裝滿3碗 染病原因曝光

為預防寄生蟲疾病，理應注意衛生及飲食安全！1名3歲男童平日會喝未煮沸的水，又會赤腳…

劇毒復活蛋殺人案！7歲男童吃後暴斃、母姊中毒命危 疑兇竟是她

發生復活蛋被下毒的殺人事件！1名7歲男童收到由快遞送來的巧克力復活蛋，與家人分享進食，…

日男為騙6億保險金殺人！向受害人注射96%酒精致亡 過程極荒謬

為得到保險金而殺人的個案並不罕見，但日本有男性竟為了騙取保險金，不惜殺死一名男大學生…

偶遇街拍攝影師走紅！泰國清潔工靠亮麗外型「鹹魚翻身」 轉行做模特兒

上月中在曼谷碰巧遭街頭攝影師影下的泰國清潔工Meen因漂亮外型在網上爆紅。泰國知名化妝師Nong Chat對她大感興趣，4月1日邀請Meen試妝，讓她轉行成為模特兒‵…

以為自己失聰！男子耳朵掉出一塊「樂高」 驚訝卡了長達20年

30歲的英國男子達倫（Darren McConachie）近來飽受聽力下降所苦，一度以為自己快要失聰，沒想到某晚耳內劇痛發作，竟意外掉出了一塊藏在耳內近20年的「樂高積木」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。