偶遇街拍攝影師走紅！泰國清潔工靠亮麗外型「鹹魚翻身」 轉行做模特兒

上月中在曼谷碰巧遭街頭攝影師影下的泰國清潔工Meen因漂亮外型在網上爆紅。泰國知名化妝師Nong Chat對她大感興趣，4月1日邀請Meen試妝，讓她轉行成為模特兒，還讓她推廣自己的美妝產品。

綜合外媒報導，Nong Chat大展化妝技術，為Meen本就出色的素顏增光添彩，令擁有小麥色健康肌膚的她，化身為2005年上映的泰國電影《Art of the Devil 2》（又名Long Khong，港譯《邪降2》）中的角色——高中教師Panor。

Meen經此一役再度聞名網絡，Nong Chat趁勢將辭去清潔工作的她招入旗下化妝品牌Browit，希望通過她推廣自己的美妝產品。

泰媒Thaiger早前報導指，Meen是一位單親母親，育有10歲和6歲的兩個兒子。她此前為獲得都市管理署的福利和補助，從事道路清潔工已有一年，並一度打算做到退休。

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文章授權轉載自《香港01》