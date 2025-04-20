偶遇街拍攝影師走紅！泰國清潔工靠亮麗外型「鹹魚翻身」 轉行做模特兒
上月中在曼谷碰巧遭街頭攝影師影下的泰國清潔工Meen因漂亮外型在網上爆紅。泰國知名化妝師Nong Chat對她大感興趣，4月1日邀請Meen試妝，讓她轉行成為模特兒，還讓她推廣自己的美妝產品。
綜合外媒報導，Nong Chat大展化妝技術，為Meen本就出色的素顏增光添彩，令擁有小麥色健康肌膚的她，化身為2005年上映的泰國電影《Art of the Devil 2》（又名Long Khong，港譯《邪降2》）中的角色——高中教師Panor。
Meen經此一役再度聞名網絡，Nong Chat趁勢將辭去清潔工作的她招入旗下化妝品牌Browit，希望通過她推廣自己的美妝產品。
泰媒Thaiger早前報導指，Meen是一位單親母親，育有10歲和6歲的兩個兒子。她此前為獲得都市管理署的福利和補助，從事道路清潔工已有一年，並一度打算做到退休。
延伸閱讀：
傳馬斯克曾想用1500萬美元加每月10萬美元 封口第13孩網紅生母
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言