以為自己失聰！男子耳朵掉出一塊「樂高」 驚訝卡了長達20年

30歲的英國男子達倫（Darren McConachie）近來飽受聽力下降所苦，一度以為自己快要失聰，沒想到某晚耳內劇痛發作，竟意外掉出了一塊藏在耳內近20年的「樂高積木」！

根據「每日郵報」報導，來自英國格拉斯哥的達倫，目前就讀愛丁堡內皮爾大學新聞系。他回憶事發當晚驚醒時，感受到耳內有一股強烈的壓力，接著一塊樂高竟從耳朵中彈出，「我本來以為是耳膜破了，痛得要命，結果摸到一個小東西，用手機燈一照，居然是一塊被耳屎包裹的粉紅色樂高積木！」

事後，他立刻回診就醫，醫師見到這塊積木當場傻眼，「她說自己看過不少人耳朵卡東西，但從沒看過卡了快20年的樂高」。

達倫表示，他對這塊積木完全沒印象，因為自己在四、五歲後就不太玩積木了，懷疑可能是年幼時不慎放入，或是兄弟們「惡作劇」所致，「其中一個哥哥露出特別心虛的表情，但我也不確定是不是他做的」。

達倫目前已無不適，甚至笑稱「聽力比以前還好」，懷疑樂高意外「清空耳垢」，讓聽覺靈敏度提升。

他也協助宣傳英國Well Pharmacy推出的「耳垢吸除健康檢查服務」，該服務使用最新TympaHealth影像設備與顯微吸除技術，提供無水、即時、精準的耳內檢查與耳垢處理，比傳統灌水法更安全快速。

Well Pharmacy藥劑師桑杜（George Sandhu）指出，「過去耳垢堵塞常被視為年長者問題，但近年越來越多年輕族群，因使用耳機或清潔不當導致耳垢堆積。」因此，他呼籲民眾，平時應避免長時間配戴耳機，也不要將棉花棒深入耳中，把耳垢推得更深；另外，若出現耳鳴、聽不清等情況，務必要提早就醫檢查。