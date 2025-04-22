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外國網紅電車內大放音樂、月台翻筋斗！日網怒轟「滾回自己國家」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外籍網紅在日本電車內進行各種擾人行為，引起民眾不滿。日本電車示意圖。 路透
一名外籍網紅在日本電車內進行各種擾人行為，引起民眾不滿。日本電車示意圖。 路透

根據日媒「ENCOUNT」報導，一名外籍網紅日本電車內進行擾人行為，引發各國籍網友強烈譴責。該網紅不僅在擁擠的車廂中播放震耳欲聾的音樂，還在月台上當眾翻筋斗，全程拍攝並上傳社群平台，遭到日本網友群起撻伐，要求驅逐出境。

這名自稱「Sigma Boy」的白人男子，在東京山手線等多條電車路線上出沒。他攜帶大型喇叭，在擁擠的車廂內突然播放震耳欲聾的超大聲音樂，吸引乘客側目。更誇張的是，他還會在車站月台上進行後空翻，儘管周圍乘客眾多，依然旁若無人的演出，想引人注意。據了解，他在Instagram上擁有96.3萬名粉絲，近期剛抵達日本後便不斷上傳類似內容。

事件影片在社群平台上瘋傳後，有外國網友留言：「就是因為有你這種人，日本人才會開始討厭外國人」，其他網友則說「這種人應該立即驅逐出境」、「怎麼沒有人制止他？」、「真的超級惡劣」。許多日本民眾對這種打著觀光名義卻破壞公共秩序的行為感到憤怒與無奈。也有網友提出更深層的觀察：「因為大家都沒有行動，所以這種人覺得在日本怎樣都沒關係，才會一再出現。多數日本人不太會說英文，也不敢去對外國人抗議，連站務員都顯得軟弱。就算吵起來，也沒人會幫忙。但我希望面對這種外國人時，能有一種大家一起制止他的共識。」

此次事件不只凸顯公共空間中自律與文化差異的摩擦，也再度引發日本社會對「觀光客素質」的關注。儘管在社群上追求關注是現代網紅常態，但若是不尊重當地文化，終將遭致強烈反彈。

外國人 憤怒 日本 網紅 觀光客 車廂

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