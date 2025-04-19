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翻譯器出包！日記者1提問陸客秒尷尬 台網友一聽全笑倒：比人還兇

聯合新聞網／ 綜合報導
2025年世博會13日在大阪開幕。歐新社
2025年世博會13日在大阪開幕。歐新社

2025年大阪萬國博覽會吸引全球目光，現場不乏各國媒體採訪民眾參觀心得。然而近期一段訪問影片在網路上引發熱議，日本電視台記者透過AI翻譯機與中國大陸遊客對話，第一句翻譯流暢無礙，沒想到第二句卻因語氣造成「陰陽怪氣」誤會，讓不少網友忍不住笑出聲。

在影片46秒時，記者先以日語詢問兩名參觀民眾：「你們從哪裡來？」對方回答「中國西安」，翻譯機準確將雙方對話完整轉譯，溝通毫無障礙。

然而，記者接著問出第二題「有什麼讓您覺得很厲害的？」，原本是希望了解對方在博覽會中的印象與感受，沒想到翻譯機卻直接用中文說出「有什麼了不起的？」語氣從熱情關心瞬間變調，聽來彷彿在質疑對方的家鄉或觀點，場面略顯尷尬，一度安靜。

這段影片也在社群媒體上被瘋傳，日本資深媒體人矢板明夫轉發影片表示，這兩句對答，聽起來覺得非常幽默，「如果是翻譯機故意翻錯的，那真是太了不起了」。貼文底下，不少台灣網友笑翻，「翻譯機有自己的思想」、「不是AI翻譯嗎？怎比人還凶」、「這是日語本身經常省略主語的問題，搞死翻譯機器」、「這翻譯好好笑」、「我笑到哭」。

另外，香港的「TAMAGO 語言研修中心」在臉書解釋，由於中文的邏輯跟日語甚至英語都非常不同，因此在翻譯上會有細微的差別，若AI未能理解語境，確實容易出現語氣上的誤差，忍不住笑稱「挑撥離間型翻譯機」。

世博 日本 矢板明夫

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