帶睡袋運動成新風潮？24小時健身房遭濫用 會員待整夜當旅館

根據「Ameba Times」報導，東京品川區、去年九月重新開幕的「World+Gym」是一間24小時營業、收費合理、設備完善的健身房，吸引許多民眾利用空檔時間前往運動。不過，近期這類24小時健身房卻出現被「當成旅館使用」的新問題，引發社群討論與業界關注。

World+Gym的代表上口泰正坦言，確實有部分會員在深夜無人時段長時間滯留，有人會假裝運動後洗澡，然後在伸展區躺下睡覺，隔天一早直接去上班；也有人帶著睡袋，像在等早上第一班電車一樣在健身房過夜，這類行為至今仍時有所聞。會在健身房過夜的部分民眾坦白原因，因工作關係每週需到離家較遠的地點出差，覺得訂旅館太麻煩，又剛好有健身房的會員資格，所以選擇「借宿」於此。

曾擔任24小時健身房店長的男子也透露，有人深夜在伸展區停留5小時以上，或進入個人淋浴間後5小時都沒有出來。對此，上口代表指出，這樣的使用方式會影響其他認真運動者的使用體驗，也對清潔與設施維護造成困擾，進而損害健身房整體形象。

業者強調，健身房的營運仰賴會員自律與彼此尊重，並已引進入館時間監控系統來改善環境。儘管如此，仍有部分人利用制度漏洞做出不當使用的行為，業者未來也將加強管理，保護真正想好好運動、維持健康的會員應有的權益。